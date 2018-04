Amore: cinque cose che non possono mai mancare in una relazione

"Non è come credevo": chissà quante volte ci è capitato di pensarlo. Eppure, a ben vedere, ci sta: le persone infatti si svelano a poco a poco e trovare una modalità di stare insieme che vada bene ad entrambi è tutt'altro che scontato. Accettazione, rispetto, flessibilità sono alcuni degli ingredienti necessari per una relazione che duri nel tempo e che ci garantisca di superare le inevitabili difficoltà che lo stare insieme comporta, senza dimenticare che alla base ci deve essere un sentimento forte e indiscusso e una perfetta intesa tra le lenzuola.



Mi piaci così: quando una relazione è all'inizio del nostro partner ci piace tutto, anche il suo peggior difetto. Quando però le farfalle smettono di sbattere le loro ali nel nostro stomaco e al fuoco della passione segue la serenità di un rapporto consolidato, certe cose diventano per noi insopportabili. Accettare l'altro però è fondamentale: cercare di cambiare le persone è un'impresa perdente e inoltre darebbe luogo a sofferenza e malumore. Non è poi nemmeno detto che un'altra versione del nostro lui al nostro fianco ci piacerebbe allo stesso modo. Meglio quindi accettare e farsi accettare per ciò che si è: in fondo, è proprio di quella persona che ci siamo innamorati, con i suoi pregi e anche coi suoi difetti. Smussare gli angoli e trovare un compromesso va bene e anzi è quanto di meglio possiamo fare per regalarci un clima rilassato e sereno; per il resto cerchiamo di valorizzare quel che apprezziamo di più e lasciar perdere quello che non ci piace proprio. La salute - della coppia e non solo - ringrazia.



Parliamo? ecco una proposta che non dovrebbe causare un brivido gelido lungo la schiena, né scatenare un attacco di panico al solo sentirla pronunciare. Parlare, comunicare, discutere è assolutamente fondamentale per una coppia. Parlare apertamente, dire quello che si sente e che si pensa, condividere aspettative, sogni e perplessità è importantissimo perché nel non detto, nei silenzi, nei musi si annidano nuvoloni carichi di tensione e malumori. Niente di peggio che chiudere la giornata ognuno voltato dalla parte opposta del letto invece che con un tenero abbraccio e un bacio della buonanotte. Mai rinunciare a fare pace tra le lenzuola, il sesso resta un prezioso collante e un rimedio naturale contro angosce e stress, con buona pace di Eros.



Mi fido di te: la fiducia è un sentimento preziosissimo per la coppia e la famiglia. Concedere fiducia all'altro significa confidare nella sua lealtà, nella sua rettitudine e avere la consapevolezza che non potrà fare nulla che possa ferirci o farci del male. Avere sospetti, nutrire gelosie motivate o no nel timore di tradimenti, generano tensione e infelicità e ci impediscono di godere appieno della nostra relazione e dello stare bene insieme. E' ovvio che se la fedeltà viene a mancare, il rapporto di fiducia si incrina pericolosamente e apre una ferita che talvolta non riesce più a rimarginarsi. Il tradimento ferisce, distrugge e provoca infelicità e dolore in un rapporto di coppia. Cercare di recuperare la fiducia dopo una relazione adulterina è un'impresa davvero molto ardua: vale la pena di soppesare ben bene le nostre azioni prima, perché le conseguenze possono essere pesantissime. Meglio prevenire, che curare.



Scusami, ho sbagliato: alzi la mano chi ha avuto il coraggio di ammetterlo! Forse non siamo in tanti, ma una cosa è certa: è una frase che immediatamente sortisce l'effetto di accorciare le distanze tra i partner. Tenuto conto che nessuno è perfetto, sbagliare è ovviamente un diritto di tutti. Ma se sbagliare è umano, perdonare è in verità assai più difficile e complicato. Perché talvolta l'orgoglio è più grande di qualsiasi cosa, ci sentiamo magari feriti o offesi e temiamo che il pentimento o l'ammissione di un errore non siano autentici fino in fondo. Ma il perdono è molto importante in una relazione perché fa parte della crescita interiore di entrambi. Fingere di perdonare per il timore di restare soli è assolutamente nocivo: bisogna avere la forza di saper dire addio quando la situazione precipita e non riusciamo più a sostenerla. Prima di tutto, deve esserci il nostro benessere emotivo affinché la coppia sia equilibrata e soddisfi il nostro bisogno affettivo. Meglio soli che male accompagnati? Ai posteri l'ardua sentenza...