Sesso, le sai proprio tutte?

Alzi la mano chi non ha mai pensato di avere ancora qualche dubbio sul sesso. Bene, non è poi così inusuale avere perplessità o curiosità da soddisfare su un argomento tanto delicato quanto condiviso... da tutti!

Del resto, la scienza non si ferma e riserva incredibili sorprese così come la sessualità non smette di affascinare e di rivelarsi sempre una splendida nuova avventura.

Dalla durata delle performance fino all'apice del piacere, passando per pratiche inusuali e riflessioni inedite. Tutto sommato, per una sessualità soddisfacente che tenga stretto il legame di coppia conviene anche mettersi a studiare!



Carpe diem: fatto salvo che ogni momento è quello giusto, soprattutto quando è possibile assecondare il proprio desiderio, ci sono momenti in cui arrivare al massimo della passione è più facile che in altri. Un esempio? Bene, pare che i rapporti post prandiani siano sconsigliati, a maggior ragione se a tavola abbiamo un pochino esagerato. Ricordiamoci che la digestione richiama sangue allo stomaco e lo "sottrae" agli altri organi, rendendo più difficile l'erezione. Quanto al miglior momento per fare sesso, lo sport è un eccellente alleato: che si tratti di allenamenti in palestra o di una corsa poco importa: merito dell'afflusso di sangue ai genitali e del livello di testosterone che - beati uomini - cresce durante l'allenamento. Per la serie: non solo forma. Mai più senza!



Da Oscar: chi l'ha detto che a fingere sono solo le signore? Sfatiamo un mito: anche gli uomini fingono. Sissignori, secondo uno studio statunitense quasi un terzo degli uomini intervistati ha dichiarato di aver finto l'orgasmo almeno una volta. Il motivo? Non deludere la partner e non ingenerare angoscia circa il suo aspetto fisico o la piacevolezza del rapporto. Del resto, se le signore spesso temono i confronti con le dive da copertina perché cellulilte e affini sono compagne inseparabili, anche i rappresentanti del sesso forte vivono l'ansia da prestazione e il timore che la durata del rapporto non possa essere sufficiente li rende insicuri. Mal comune, mezzo gaudio.



Analgesico naturale: care signore, la scusa del mal di testa non regge più. Infatti fare sesso quando si ha mal di testa o la febbre, non solo non è una cattiva idea, ma al contrario fare l'amore favorisce il relax e allevia i sintomi. Il piacere e l'orgasmo stimolano la produzione di ossitocina e di endorfine, veri e propri analgesici naturali. Non basta? Bene, sappiate che avere regolarmente rapporti sessuali può aiutarci a ritrovare il ritmo perduto, favorendo le condizioni ottimali per un ciclo mestruale regolare. E non è finita qui: proprio per il rilascio di endorfine e ossitocina, il sesso anche un po' estremo non è doloroso: quindi, se siete fautori di pratiche come il bondage, potete dormire (si fa per dire!) sonni tranquilli.



Abbasso la geometria: abbandoniamo i preconcetti: la dimensione dei genitali non riguarda solo il nostro lui. Infatti, anche la grandezza della sede del piacere femminile incide in maniera importante sulla piacevolezza del rapporto sessuale. Non è un caso, quindi, che in molti Paesi dell'Africa sia diffusa l'infibulazione, ovvero la mutilazione dei genitali femminili, al fine di eliminare qualsiasi fonte di piacere. Lasciamo dunque perdere le disquisizioni sulle dimensioni e concentriamoci invece sulle tante e infinite sfaccettature che un rapporto può avere, perché in una coppia c'è tanto, tanto di più.



Aiuto, s'è rotto! non si tratta di una leggenda metropolitana: per quanto flessibile e adattabile, può succedere che l'organo genitale maschile si rompa a causa di un'improvvisa rottura dei corpi cavernosi durante l'erezione. Si tratta di una condizione molto dolorosa e non così rara, chiamata peniena. Inoltre, per quanto gli organi sessuali siano versatili e modellabili, ci possono essere reali incompatibilità di dimensione e di forma tra dama e cavaliere. E' raro, indubbiamente, ma non impossibile e può essere pure doloroso. La soluzione? Cambiare partner: un nuovo compagno di avventura e una ventata di novità sarà un bene per entrambi e regalerà un po' di pepe alla relazione.