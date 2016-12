Meglio in coppia o single? Come districarti nella giungla dei sentimenti

SEI SINGLE? – Avere una famiglia o dei figli non è detto costituisca un desiderio naturale e ovvio. A differenza del passato, oggi possiamo scegliere, ecco perché è importante imparare a decifrare le proprie emozioni. Chiederti che cosa vuoi veramente ti aiuterà a vivere in pienezza, senza affossarti in decisioni sbagliate.



LE TUE EMOZIONI – Confrontarsi con le altre persone sposate e con figli può determinare un senso di inadeguatezza. Il fatto che tu sia single o non abbia bambini non ti rende mancante di qualcosa: è bene tenerlo presente e ricordarlo, soprattutto a te stessa. La vita è diversa per ognuno di noi, perché tentare di adeguarsi solo per sentirsi uguali agli altri?



STORIE DI FACCIATA – Un partner incapace di renderci felici può rendere la vita un inferno, oppure, in casi meno gravi, lasciarti indifferente, senza stimoli, né entusiasmo. Non si dovrebbe cercare una relazione per avere qualcuno con cui condividere un tavolo per due, bensì avere il coraggio di vivere la propria solitudine e cambiare vita solo quando all'orizzonte farà capolino una persona in grado di farci ridere, stare bene e con cui davvero valga la pena approfondire il rapporto.



VITA DI COPPIA – La freccia di Cupido non ci rende immuni dai piccoli e grandi problemi che possono sorgere quando si vive sotto lo stesso tetto. Sei innamorata? Evita di idealizzare il tuo lui o amplificare le aspettative: il rischio è di appesantire il rapporto perdendo la magia, un ingrediente prezioso fra due partner.



ARIA DI CAMBIAMENTO – Quando arriva un figlio o si decide di vivere insieme è opportuno affrontare le cose senza perdere la calma e… la pazienza! Cerca il confronto faccia a faccia. Sedersi a tavolino e discutere apertamente di ciò che riteniamo importante, così come dei valori e dello stile di vita che desideriamo, è importante perché evita il protrarsi di situazioni indigeste per noi o per il partner.



L'ERBA DEL VICINO – Il celebre detto popolare ci ricorda che la vita altrui sembra sempre più felice, desiderabile, perfetta: evita di nutrire questa idea malsana. Ogni scelta ha le sue conseguenze e ogni vita presenta i suoi momenti di felicità, difficoltà, sorpresa. Supera le convenzioni e impara a vivere gli incontri d'amore con stupore, magia, complicità. Coltiva le relazioni con passione e pazienza, tutto il resto verrà da sé. Seguire il proprio cuore è questione di coraggio ed è l'unico modo per trovare una felicità autentica.