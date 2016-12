Cinque consigli per far durare una storia d'amore

1. Comunica con chiarezza i tuoi bisogni. Purtroppo si sottovaluta l'importanza di affermare le proprie necessità, azione che, invece, appare vitale: spiegare ciò di cui abbiamo bisogno non è egoismo, bensì quanto di più sano possiamo fare, sia per noi stessi, sia per la sopravvivenza della coppia. Il ragionamento secondo cui "chi mi ama veramente prima o poi capirà le mie necessità” è profondamente sbagliato. Prenditi le tue responsabilità e inizia a spiegare te stesso all'altro; sii chiaro, usa la gentilezza e affronta ciò che ti sta a cuore direttamente.



2. I momenti di difficoltà fanno parte della carta d'identità di ogni storia. Tentare di eliminare ogni problema o incomprensione è inutile e persino dannoso: piuttosto, impara a utilizzare ogni discussione come uno strumento grazie al quale capire un po' di più l'altro e fare chiarezza sui vostri obiettivi, mete, difficoltà. La regola d'oro? Evita di alzare il tono della voce; i litigi non devono diventare una lotta all'ultimo sangue. Indugiando nella tentazione di scaraventare tutto all'aria, urlare o lanciare oggetti daresti modo al partner di comportarsi nello stesso modo. Sforzati di uscire dal tuo ruolo e guardare le cose da un punto di vista più ampio: quasi sempre i peggiori litigi sono generati da una visione a senso unico.



3. Nutri ogni giornata con un momento d'intimità. Secondo una recente ricerca il bacio della buona notte è un'abitudine in calo; inverti la tendenza, non lasciare che la giornata si concluda senza un chiarimento dopo un litigio, una carezza o un sorriso che viene dal cuore: solo quando non c'è più tempo ci si rende amaramente conto di come si potevano usare meglio i preziosi momenti di cui disponevamo. Sfiorare la pelle dell'altro, incontrare il suo sguardo, lasciare un biglietto in tasca con un pensiero per il buon giorno sono le piccole sorprese che danno entusiasmo all'esistenza e danno linfa all'amore.



4. Ascolta te stesso e con la stessa onestà ascolta l'altro. Di frequente confondiamo l'ascolto con il sentire; ascoltare è un'azione che viene dal cuore e ci coinvolge interamente. Con il ritmo frenetico della vita di oggi ci sono pochi momenti da condividere insieme a chi ami: usali bene. A fine giornata, quando entrambi siete di ritorno a casa spegni il telefono; non dimenticate di farvi domande per capire com'è andata la giornata e scoprite ogni giorno un'attività da fare insieme: cucinare, vedere un film, fare un corso o leggere uno a fianco all'altro fanno parte della condivisione che è saper affrontare la vita come compagni di viaggio e d'avventura.



5. Chi amiamo non serve a soddisfare un bisogno, non deve avere idee identiche alle nostre o darci sempre ragione: amare significa accompagnare l'altro con onestà e autentica volontà di essere presente. Se questo talvolta può portare a dire "Non sono d'accordo” ben venga, perché questo atteggiamento arricchirà entrambi con ulteriori punti di vista. Ricorda di aggiungere alla prima frase la seguente: "Ti accompagno in questo, se ci credi". Nessuno ha bisogno di qualcuno che punti il dito contro i propri sbagli (ognuno di noi ne ha); quello che fa la differenza è un compagno che sappia solcare le onde più alte senza mollarti, affrontare le tempesta a testa alta, non perdere la tua mano anche nella folla.