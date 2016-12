Cinque cose che le coppie felici fanno ogni giorno

1 Quanto fate sesso? Meg Conley, scrittrice e blogger, di recente ha lanciato un appello alle donne: fare sesso tutti i giorni con il proprio partner migliora la vita personale e coniugale. Ci sono giornate in cui lavoro, figli e impegni mettono davvero a dura prova tempo e stanchezza, eppure trovare uno spazio in cui dedicarsi al piacere nostro e dell'altro segna un momento prezioso in cui ritrovare, quotidianamente, intimità e unione. Il sesso comprende una categoria immensa: talvolta lento o in certe occasioni mordi e fuggi, l'incontro d'amore fra due partner è anche condividere la visione di un film abbracciati davanti al televisore, sapersi regalare un bacio prima di andare al lavoro, o una carezza tra i fornelli.



2 "Com'è andata la giornata?". Questa semplice domanda non sempre è così scontata. È frequente che le donne si lamentino a causa della tendenza al silenzio così tipicamente maschile, ma ognuno di noi, anche il più ritroso, se stimolato nel modo giusto può imparare a esprimere le proprie emozioni e raccontare gli eventi accaduti: il segreto è sentire da parte dell'altro autentica voglia di ascoltare, attenzione e comprensione senza giudizi a priori.



3 Ogni persona reagisce in modo diverso, perché ognuno di noi ha una storia differente: se conosci il tuo partner sai benissimo ciò che può stimolare le sue reazioni in positivo o negativo, così come l'altro conosce le tue ferite, i picchi d'orgoglio e le cose che proprio non sopporti. Costruire una coppia ricca d'armonia non significa dire sempre si all'altro, ma saper usare il tatto e la gentilezza necessari per esprimere ciò che sentiamo importante comunicare senza ferire chi amiamo.



4 Sapete ridere insieme? La capacità di divertirsi nonostante i problemi accresce l'intesa di coppia e permette a entrambi di ricostituire quell'armonia che all'inizio di un rapporto è un fuoco e che nel tempo talvolta si trasforma in un processo di allontanamento reciproco. La routine può allontanare due amanti a causa di impegni, bollette, figli, ma soprattutto questo accade quando si inizia a coprire la spontaneità dei momenti iniziali con la pesantezza di abitudini sempre uguali, gravate dal senso del dovere. Non dimenticare i momenti belli che vi hanno unito: continua a creare, ogni giorno, occasioni in cui divertirsi insieme, godere di un pranzo o un istante d'amore, sorridersi reciprocamente.



5 La fedeltà non è semplicemente questione di una scappatella, ma ha a che fare con la capacità di non tradire il patto che fonda ogni coppia: per ognuno può essere differente, tuttavia è importante coltivare ogni giorno il proprio rapporto d'amore evolvendo ciò che vi ha unito verso nuovi orizzonti. Non pretendere che l'altro sia sempre uguale a se stesso: accetta i suoi cambiamenti, ascolta le sue necessità; siate pronti a vedere ogni giornata come un'occasione per rinnovare il patto che fonda il vostro amore, senza tentare di imbrigliare la bellezza e spontaneità della vita in qualcosa di stantio e arido. L'amore è un'avventura senza fine.