Vita di coppia: otto errori che la uccidono

1 PASSATO – Quanta importanza date al passato? Usare gli ex o le situazioni del passato durante i litigi è molto rischioso. Smetti di parlare continuamente di persone che ormai non sono più nella vostra vita e se lui cerca di stuzzicarti a farlo, lascia cadere il discorso. Una relazione sana e felice si concentra sul presente e... su di voi.



2 LITIGI – Non sono le discussioni a far male alla coppia, bensì il modo in cui ci rapportiamo all'altro durante questi momenti. Urlare, accusare e recriminare creano distanza e non risolvono i problemi.



3 GELOSIA – Chi soffre di gelosia tende a punzecchiare continuamente. Frasi maliziose che suonano come accuse non faranno altro che aumentare fastidio e insicurezza, tua e del partner: per dare una svolta è opportuno interrompere questo circolo vizioso e iniziare a dire quali sono le cose importanti per noi, senza maschere.



4 TANTO, ORMAI... – Quando iniziamo a dare l'altro per scontato il termometro della coppia avverte che ci troviamo di fronte a un problema. La frase peggiore che possiamo dire? Tanto tu sei così, non cambierai mai: spesso si dice per stimolare l'altro, ma in realtà smonta chi la ascolta e fa sentire inutili.



5 IDEALIZZARE – Pregi e difetti non sono che… nostre reazioni di fronte al carattere del partner! Idealizzare è pericoloso tanto quanto non rendersi conto del modo di essere che caratterizza ogni persona. Osserva con onestà la situazione. Imparate a parlare di ciò che proprio non sopportate uno dell'altro, affrontando con molta delicatezza l'argomento.



6 BUGIE – Esistono davvero le bugie a fin di bene e fino a che punto un rapporto può essere completamente sincero? Una cosa è certa: ogni storia si basa sulle regole che voi stessi avete deciso. Anziché, seguire i consigli di amici e conoscenti, è fondamentale fermarsi a riflettere sui valori che consideriamo fondamentali… e verificare che anche per il partner sia così!



7 BISOGNI – Quando non sappiamo comunicare i nostri bisogni, le discussioni rischiano di trasformarsi in un implicito “dovresti capirlo”. Non c'è nulla che l'altro debba capire per forza. La felicità reciproca dipende da quanto ognuno di voi farà in modo di chiarire le sue necessità e farle capire all'altro.



8 IMPEGNO – Se l'età dell'adolescenza è ormai definitivamente trascorsa, è tempo di guardarsi negli occhi e dire uno all'altro ciò che davvero desiderate per voi stessi. Giocare a fare gli eterni innamorati senza impegnarsi sul serio spesso indica… una grande paura! Meglio veder fuggire chi scappa dagli impegni, piuttosto che fingere e perdere il tuo tempo, non trovi? La vita è troppo breve per non essere felici, qui e ora: te lo meriti.