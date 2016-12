Come riconoscere le bugie del partner

ATTENZIONE AI DETTAGLI – Da un'indagine effettuata presso l'Università della California esistono segnali in grado di rivelarci quando una persona mente. Il primo sintomo a cui fare attenzione? L'assenza di dettagli. Secondo gli studiosi i bugiardi tendono a rimanere sul vago e sono avari di particolari oppure, all'estremo, amplificano le situazioni con dettagli enfatizzati quanto irrilevanti. Fare domande apparentemente casuali e avere buona memoria riguardo alle risposte ricevute può aiutare a smascherare un partner fedifrago.



COMUNICAZIONE EFFICACE – Evita di inchiodare l'altro con una domanda dopo l'altra. La presenza e l'abitudine al dialogo dovrebbe far riflettere sul benessere autentico della coppia, perché quando le domande pressanti avvengono dopo lunghi periodi di silenzio e assenza ci troviamo già in presenza di un disagio difficile da ignorare. Chiedere all'altro di descrivere le sue giornate, conoscere i colleghi e l'ambiente di lavoro attraverso le sue parole è un modo per conoscere il partner e… sapere chi frequenta!



QUESTIONE DI VELOCITÀ – Chi imbastisce una bugia crea una storia che spesso appare ridotta all'osso, povera di dettagli, essenziale e giocata sulla velocità. Secondo i ricercatori i bugiardi tendono a parlare più in fretta oppure, all'opposto, esaperano la lentezza. Chiedi al partner i dettagli, soffermati sugli orari e soprattutto evita il tono indagatore: il segreto è mostrare un autentico interesse. Chi racconta una bugia non ama ripetersi e tenderà a imbastire una storiella identica a se stessa.



PICCOLE BUGIE – Sesso e non solo: le bugie riguardano anche la sfera economica. I dati di un sondaggio internazionale hanno svelato che il 34% degli italiani tende a nascondere al partner acquisti imprevisti, oltre a piccole bugie su conti correnti e guadagni. La percentuale riguarda le giovani coppie, ma anche i rapporti di lunga data. Osserva la comunicazione non verbale. Non sono solo i rossori e gli imbarazzi a denunciare una bugia. Lo sguardo di chi mente appare fisso e statico, ma l'ansia spesso viene tradita da altri particolari.



IL CORPO PARLA – Sbattono le palpebrei di frequente, tendono a incrociare gambe e braccia in un atteggiamento di chiusura, toccano continuamente una parte del corpo, per esempio un ginocchio o la testa: i bugiardi mentono ma solo con le parole. Conoscere profondamente una persona permette di individuare cambiamenti nei movimenti e nella respirazione, ecco perché è più difficile mentire al partner di sempre. Sudorazione e microespressioni possono denunciare la verità, ma attenzione: un bugiardo seriale può rendere minimi i segnali di tensione e incongruenza. Impara a dare ascolto al tuo istinto e osserva l'altro con onestà, evitando la tentazione di giocare al gatto e al topo. Armarsi del coraggio necessario per far emergere la verità è una scelta che riguarda la tua consapevolezza. Costi quel che costi.