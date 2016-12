Soldi e amore: cinque consigli per evitare gli errori comuni

1) Sii sempre chiara e onesta - Discutere di soldi è sempre difficile e, spesso, è anche una scusa per evitare di discutere di problemi più profondi. Inoltre, il rapporto con i soldi può cambiare radicalmente da persona a persona. Per cui, quando ti trovi di fronte all'inevitabile discussione sui soldi, sii aperta, diretta e cerca di dire tutto quello che hai in mente.



2) Non litigare per ogni centesimo - E' certamente utile tenere il bilancio scritto di ogni singolo acquisto e dividere la spesa per due. Però è anche importante essere elastici. Metterti a discutere o addirittura a litigare per pochi centesimi (o pochi euro) è inutile, senza contare che, prima o poi, potresti trovarti "dall'altro lato" della discussione.



3) Mantieni sempre l'indipendenza economica - Avere un conto bancario in comune può essere una buona idea, soprattutto quando la relazione è solida. In questo modo, tutte le spese ordinarie usciranno dallo stesso paniere. Continuare a mantenere un conto personale è un'idea altrettanto buona. Non è un atto di sfiducia nella coppia ma una garanzia psicologica di autonomia che fa bene al rapporto e ricorda al tuo partner che puoi sopravvivere anche senza di lui.



4) Rispetta il budget - Fissare un budget comune per le spese mensili è fondamentale. Rispettarlo è ancora più importante. Non solo dividere il tempo o una casa ma anche dividere le spese può significare, di tanto in tanto, rinunciare a qualcosa. Tieni sempre a mente che, a meno che tu non abbia vinto al superenalotto, le cose che si possono fare con un budget medio non sono infinite. A volte sarà il tuo turno decidere come spendere il budget per i divertimenti, altre volte il suo.



5) Fai un bilancio periodico - A differenza di quel che potrebbe sembrare, parlare spesso di soldi non è sbagliato. Anzi, incontrarsi regolarmente per valutare lo stato delle finanze sia della coppia sia di ciascun membro, può permetterti di evitare situazioni critiche e improvvise emergenze oltre che pianificare eventi più lieti come una vacanza o un matrimonio.