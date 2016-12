23 gennaio 2015 Problemi di coppia? A lezione dal surrogato sessuale Importata dagli Stati Uniti, è una figura controversa ma che dà grandi risultati su problemi all’apparenza insormontabili Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Ci sono esperienze nella vita da cui non si torna indietro, che ti fanno cambiare il modo di vedere le cose e, sfortunatamente, anche di vivere il sesso. Alle volte, infatti, ci si può sentire bloccate e inibite senza sapere come uscirne. Quando anche aiuti strutturati non danno gli esiti sperati, allora, vale la pena concedere una possibilità a questo nuovo tipo di professionista: vicino come un amico, tecnico come un consulente, ti farà riguadagnare la fiducia in te stessa.

Il surrogato sessuale non è un terapista - Il terapista sessuale è un professionista specializzato in salute mentale che interviene quando ci sono problemi familiari o di coppia. In nessun caso, questa figura ha rapporti sessuali con l’assistita. Il surrogato sessuale, invece, utilizza l’attività sessuale costruendo esperienze, più o meno strutturate, create col fine di sviluppare la coscienza di sé e l’intimità emotiva.



Cosa fa un surrogato sessuale? - Il surrogato, che può essere definito un insegnante pratico del sesso e dell’intimità, insegna come toccare e essere toccate, come accettare il proprio corpo per quello che è. Se hai problemi a spogliarti, a godere del sesso, il surrogato, passo dopo passo, ti aiuta a superare questo tipo di difficoltà. Basandosi sul miglioramento della comunicazione, ti porta, infatti, a essere più aperta riguardo alle tue emozioni e ad affrontarle.



Quali sono i benefici di questo tipo d’interazione? - I benefici sono molteplici e dipendono dal tipo di problema che si ha. Se è vero, infatti, che uomini e donne possono trarne beneficio, è con le donne che si è ottenuto dei veri e propri “miracoli”. Per esempio, uno dei casi più comuni, è l’esperire dolore durante i rapporti sessuali. Se ti è capitato, saprai benissimo che la sensazione è di avere precluse delle emozioni importanti e di sentirsi tagliate fuori dalla propria vita sessuale. In casi come questi, la terapia sviluppata dal surrogato sessuale (basata sul contatto fisico) è di successo su 9 casi su 10.



La relazione Surrogato – Cliente - Proprio l’affezione che si crea tra le parti sembra essere il motore che dà lo stimolo giusto per risolvere i problemi. Si tratta di una relazione vera, in tutto e per tutto, attraverso cui potrai esperire e capire ciò che ti blocca nell’intimità. È una relazione “modello”, che ti aiuterà a gestire tutte quelle che verranno finito il trattamento.