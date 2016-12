Perché smettere di odiare le sue ex

PUNTI DI VISTA DIVERSI – Come recita un vecchio detto, la verità sta sempre nel mezzo. Ascolta con senso critico i pareri di chi tende a gettare tutte le colpe sull'ex: in una coppia le responsabilità sono sempre condivise. Anche di fronte a un tradimento è bene evitare di dare giudizi affrettati perché a un livello di conoscenza più profondo le situazioni si rivelano più complesse di quanto possano apparire in superficie. Coltiva un atteggiamento non giudicante e apriti a punti di vista diversi.



LASCIA ANDARE – Il passato è passato. Accettare che la vita di chi amiamo, così come la nostra, abbia accolto legami di amore e amicizia è una questione di maturità. Vivi il presente senza portare il peso di ciò che è stato. Invece di dare energia e attenzione all'ex concentrati sulla tua storia d'amore: molte persone occupano tempo a combattere il passato, senza pensare che ciò che conta per una coppia è costruire la relazione qui e ora, nel presente. Ogni rapporto è un nuovo inizio.



EVITA LO STRESS – I social network possono esasperare la gelosia. Evita di cadere nella tentazione di seguire online l'ex in questione o, peggio, controllare la sua giornata. Il partner non ha ancora chiarito la nuova situazione sentimentale? Fai un passo indietro, attendi di vedere ciò che accade e, se è il caso, esprimi con apertura e consapevolezza i tuoi bisogni. Abbi il coraggio di dire no a persone poco chiare. Ricorda che la responsabilità della felicità a due è tua e della persona che vuole impegnarsi con te, non di un legame precedente.



IL FALLIMENTO – Avere il coraggio di parlare delle storie precedenti aiuta a crescere, ma solo se impariamo a trarre una lezione utile dagli errori commessi. Attendi che il rapporto sia abbastanza maturo. Quando affronti l'argomento esprimiti con fiducia e calma. Evita di chiedere particolari inutili e troppo intimi, in grado di accendere la gelosia. Qual è stato il motivo alla base dell'allontanamento? Conoscere le ragioni per cui una relazione non ha funzionato in precedenza aiuterà a migliorare la vostra relazione.



NO ALLA COMPETIZIONE – Lei com'è rispetto a me? Ecco una domanda che può far impazzire. Chiederselo è inutile, perché la verità è che siete due persone diverse, con un corpo e un carattere unico. Nessun essere umano è uguale a un altro. Fare confronti sminuisce e logora, peggiora l'umore e non è utile. L'amore non è una competizione all'ultimo sangue: lasciati andare, impara a vedere il bello che c'è in te e negli altri. Concentrati su ciò che vi rende felice e fai in modo di contribuire alla coppia seguendo la tua ispirazione e creatività. Quando fra due persone si instaura un legame profondo, di interesse e fiducia, alla luce del sole, i fantasmi del passato svaniscono insieme alla paura di non essere abbastanza.