Le idee romantiche per una notte di passione

1 FUGA A DUE – Oggi grazie a internet è possibile scovare occasioni intriganti a prezzi assolutamente low cost. Cosa ne dici di prenotare una notte lontano da casa? Basta una città vicina oppure un posto speciale, anche da amici, facendoti prestare una casa: fuggire dalla normalità sarà eccitante.



2 COSE PAZZE – Con l'arrivo dei bambini è da un po' che non vi sentite la coppia di un tempo? La vita cambia, ma siete sempre voi due: non dimenticatelo! È il momento giusto per sperimentare la prima notte dei bimbi dai nonni o da amici fidati. E voi due? In giro, a un concerto o semplicemente a casa a farvi le coccole. Giocate a riscoprirvi con dolcezza.



3 ALTERNATIVA ROMANTICA – Se non hai avuto tempo per cucinare… passa all'aperitivo! Una bottiglia d'annata, tanti stuzzichini e una torta salata: golosa, facile da preparare e veloce. Chiudetevi in casa a imboccarvi a vicenda, fare un picnic in salotto e rotolarvi sul tappeto.



4 L'ATMOSFERA – Stasera hai voglia di stare con lui? Gioca d'anticipo: l'importante è creare l'ambiente giusto. Stacca il citofono e abbassa la suoneria del telefono. Metti luci basse e soffuse. Accendi un incenso, oppure nel diffusore versa uno degli oli essenziali che fanno bene al sesso: Neroli, Ylang Ylang, oppure mirto e arancio dolce. Lascia cadere i vestiti, regalati una doccia rilassante e… aspettalo sul divano.



5 UN SUO DESIDERIO – Ognuno di noi ha piccoli sogni che coltiva nel segreto di sé. Che cosa ne dici di impegnarti per realizzare un suo piccolo desiderio? Sarà dolcissimo vedere la felicità nei suoi occhi.



6 INSIEME – Smog e stanchezza si accumulano durante la giornata finendo per ricoprire pelle e pensieri con uno strato di polvere grigia. Prima che il partner torni dal lavoro prepara una ciotola con qualche cucchiaio di olio di mandorle dolci, cocco grattugiato e yogurt. Accendi tante candele. Se avete una vasca è il momento di usarla! Spalmatevi e lavatevi a vicenda: la doccia può diventare un momento relax estremamente dolce.



7 STUZZICANTE – La cena romantica è un grande classico. Vietato stressarsi, però! Punta su cibi che amate, aggiungi il potere delle spezie e il profumo intenso delle erbe aromatiche. Ogni giorno bisognerebbe ricordarsi di brindare al presente, insieme, guardandosi negli occhi.



8 FINO ALL'ALBA – È tutto in ordine: una coperta morbidissima formato maxi per il divano e… una pila di film da guardare insieme ora dopo ora. Romantici, ma non solo. Il genere thriller mette i brividi e aumenta la voglia di abbracciarsi. Tieni a portata di mano il numero del ristorante d'asporto o della pizzeria che vi piace. Certe sere non hanno bisogno di grandi eventi: speciale è stare insieme senza far niente.



9 CIELI IMMENSI – Camminare nella notte come due adolescenti: da quanto non lo fate? Mano per mano, in giro per il mondo, o semplicemente nel vostro quartiere. Quando ci prendiamo il tempo per fare le cose con calma, insieme a chi amiamo, tutto appare diverso e più intenso.



10 IO E TE – Prenota una stanza in un hotel (confortevole!). Il gioco è chiudersi dentro e… non uscire fino al giorno dopo! Ordinate il pasto, fatevi il bagno insieme, baciatevi, guardate film a più non posso, addormentatevi abbracciati. Una piccola isola di felicità, voi due insieme.