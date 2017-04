Fantasie sessuali: ai ventenni piacciono le Cougar

Quanto a fantasie sessuali, gli uomini italiani certo non hanno limiti, ma a conquistare il podio è il desiderio di avere un rapporto con una donna di qualche anno più grande, una donna d'esperienza che sappia rendere il rapporto qualcosa di veramente indimenticabile.

Lo rivela una ricerca di CougarItalia.com, il portale di riferimento delle donne mature sopra i 35 anni che prediligono la compagnia di uomini più giovani.



La ricerca ha preso in esame un campione di 2 mila uomini di età compresa tra i 20 e i 29 anni, per cercare di scoprire cosa piace veramente ai ventenni italiani, mettendo così in rilievo le loro fantasie sessuali più comuni e stilando una classifica di quelle più ricorrenti.



In questa indagine sull'immaginario erotico maschile a conquistare il primo posto con il quasi un quarto delle preferenze è proprio la fantasia di portare a letto una "donna Cougar", cioè una signora piacente di una certa età.



Mai trascurare il triangolo amoroso, che si assicura la medaglia d'argento con il 17% delle preferenze: "L'idea di possedere due donne contemporaneamente dà all'uomo un senso di trasgressione ancora molto ancorato nell'immaginario collettivo", spiega Alex Fantini, fondatore di CougarItalia.com.



Al terzo posto, con il 14% delle preferenze, si posiziona quindi la fantasia di farsi legare e/o bendare: molti avrebbero pensato che una fantasia più ricorrente fosse quella di legare e/o bendare la propria donna, invece sono molto più numerosi i ventenni che preferiscono stare dall'altra parte in questo gioco. D'altra parte il desiderio di avere un'esperienza di bondage in cui diventare oggetto sessuale di una donna dominatrice è coerente con la preferenza di fare sesso con una donna più grande.



Naturalmente, spaziare nel sesso è più che legittimo: ecco dunque che l'11 dei maschietti intervistati sogna di fare sesso con una perfetta sconosciuta, il 10% di legare e/o bendare la propria partner e, con un po' di narcisismo, l'8% vorrebbe filmare le proprie prodezze intime.



D'altronde, fare sesso occasionale con una donna mai vista è il gusto del sesso fine a se stesso, ma la percentuale di questa preferenza non è elevatissima in questa fascia di età (per fortuna, verrebbe da dire a noi femminucce); allo stesso modo anche il desiderio di legare e/o bendare la propria partner coinvolge un numero di ventenni non troppo elevato, solo uno su dieci; ancor minore è la preferenza di voler girare un filmino pornografico per poter rivedere le proprie performance in video.



Nella parte più bassa della classifica poi troviamo il feticismo (5%), lo scambio di coppia (4%), il sesso di gruppo (3%) e il voyeurismo (2%). Naturalmente, chi più ne ha, più ne metta!