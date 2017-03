Sesso: tra gli over 40 il "rimorchio" è di moda online

Non dite che non lo avevate sospettato: oggi che i social network imperversano e lo smartphone è diventato parte integrante della nostra mano, tutto avviene attraverso la rete. E, ovviamente, non è escluso il corteggiamento , tutt'altro! Numeri alla mano, ecco che la conferma che le relazioni erotiche e amorose in Italia nascono sempre più attraverso il web c'è: 6 rapporti su 10 prendono l'avvio online. Una tendenza che aumenta col crescere dell’età. Già, perché a sorpresa il rimorchio via internet va alla grande soprattutto fra gli over 40 , e spesso anche tra gli over 50 , molto più che fra ventenni e trentenni.

I dati emergono dall’ultima ricerca di C-date, il principale sito di casual dating in Europa, che ha analizzato usi e abitudini dei libertini nei paesi in cui è attivo il suo servizio (Italia compresa ovviamente, dove gli intervistati, fra i 25 e i 60 anni, sono stati oltre 1.000).

E le sorprese non sono mancate.



1 - Incontriamoci sul web: In oltre metà dei casi (il 54%) l'approccio è online (tra social network e siti dedicati), seguono i locali e le feste nel 25% dei casi, la palestra nel 16%, occasionalmente al supermercato o facendo shopping.



2 - Quantità o qualità? Analizzando la quantità di rapporti che si consumano in Italia il quadro che si presenta è piuttosto interessante, perché i dati raccolti ci offrono il quadro di un paese spaccato in tre.

La maggioranza degli intervistati, cioè quasi la metà (il 49%) fa l’amore una volta alla settimana, un terzo lo fa almeno una volta al giorno (ma anche di più), meno di un quinto (il 18%) lo fa da una a sei volte l’anno.



3 - La monogamia è demodé: Passando poi al numero medio di partner che i seduttori online del Belpaese hanno avuto nel corso degli ultimi 12 mesi, scopriamo che le donne appaiono assai più disinvolte (o sincere?) degli uomini: mentre solo l'8% dei rappresentanti del sesso forte dichiara di aver avuto nell'ultimo anno più di 10 relazioni, sono addirittura il 37% quelle donne che possono vantare nel loro carniere almeno 10 uomini nell'ultimo anno.

Tra i maschietti prevale una certa tendenza alla pigrizia: circa uno su tre (il 35%) confessa di aver avuto un solo partner nel 2016 e il 43% da due a quattro. I libertini doc sono in netta minoranza (il 14% più di cinque relazioni e, come detto, appena l’8% più di dieci).

Le donne anche in questo si rivelano decisamente più “dinamiche”: solo il 18% confessa di esser passato un 2016 all'insegna della monogamia.



4 - W la maturità: Chi considera il web il territorio di caccia ideale per le proprie relazioni in sette casi su dieci ha più di 40 anni, molto spesso più di 50, a smentire molti luoghi comuni in materia. In particolare la fascia 40-49 è la più libertina (55% uomini e 46% donne). Significativa la presenza degli over 50: 32% di uomini e 18% di donne. La spiegazione è semplice: andando avanti con gli anni si frequentano meno locali e feste ed il web viene soddisfa la domanda di relazioni di chi non ha più 20 o 30 anni.