Coppia: un pieno di coccole per rafforzare la complicità

1 SERATA ROMANTICA – Cosa ne dici di trasformare la casa in un nido d'amore? Se hai figli è la serata giusta per chiedere un aiuto ai nonni: potrebbe essere l'occasione per la prima sera da trascorrere da soli, mentre i piccoli si godranno la magia di un fuori programma, coccolatissimi. Evita lo stress delle grandi cene. Non è importante cosa mangerete, né che sia tutto perfetto. Il tuo lui non noterà se hai passato l'aspirapolvere, ma saranno i tuoi occhi a parlare per te. Prenditi un paio d'ore (o almeno trenta minuti!) per ceretta e doccia, avranno il potere di rilassarti all'istante. Aspetta il partner con un olio profumato per i massaggi, ordinate un take away dal vostro ristorante preferito e spegnete il telefono: l'importante è stare insieme.



2 TUFFO IN DUE – Proponi al partner di vedervi dopo il lavoro oppure chiedigli un pomeriggio libero: puoi inventarti un impegno oppure semplicemente dire che si tratta di una sorpresa. Trascinalo alle terme e scopri il piacere di risvegliare il contatto di pelle. Nella frenesia della giornata spesso corriamo il rischio di dimenticare le emozioni profonde, collegate alle sensazioni primitive e all'empatia con l'altro. Porta una borsa dove avrai infilato i vostri costumi e due paia di ciabatte. Se ami i massaggi cosa ne dici di regalarvi un trattamento di coppia? Immergersi nell'acqua calda, stare a galla abbracciati e giocare aiuta a ritrovare complicità e senso ludico anche nel rapporto di coppia. Ricorda che molti centri di termali sono aperti anche di sera, un momento delizioso per un aperitivo fuori dal comune, tuttavia durante il pomeriggio potrete godervi attimi di rara pace.



3 UN APPUNTAMENTO SPECIALE – Certe giornate sono proprio da dimenticare. Tutto sembra andare storto e ciò che mostriamo non è solo tristezza, bensì una rabbia ancora più incomprensibile per gli altri. Mostrare le proprie debolezze e accettare di parlare di sé per gli uomini può risultare particolarmente difficile. Prendi il tuo lui con dolcezza, a volte serve solo un abbraccio. Abbassa le luci oppure posiziona una lampada in modo diverso. Prepara alcuni film in grado di piacere a entrambi e cucina un piatto sfizioso, per imboccarvi a vicenda sul divano e fare le ore piccole abbracciati sotto una coperta calda. Ogni tanto abbiamo bisogno di rompere la routine.



4 TORNARE BAMBINI INSIEME – Che cosa vi dà gioia? Rifletti sulle cose che amavate e che… ancora amate fare! Può accadere di dimenticare che un partner è anche la persona per cui abbiamo fatto pazzie, l'uomo capace di farci ridere e innamorare con uno sguardo. È ancora così, la cosa importante è imparare a trovare la complicità e creare momenti di magia. I biglietti per il luna park o il concerto preferito, l'appuntamento inaspettato in un luogo speciale, schizzarsi pestando le pozzanghere, una lotta con i cuscini o la schiuma da barba: tornare bambini con la consapevolezza di adulti è un dono, ci vuole coraggio e un pizzico di pazzia.



5 UN REGALO PER VOI – Scegli una destinazione e… prenota! A lui puoi dire una mezza verità, ovvero anticipare che sarete via per un weekend, per esempio dai tuoi. Attenzione, se coinvolgi altre persone devi essere sicura che reggano il gioco. Le idee sono tante. Fine settimana alla scoperta di una capitale romantica, full immersion nel relax di un agriturismo nel cuore della natura, una notte in tenda o in una casetta sull'albero per ammirare la volta stellata da una prospettiva unica: scegli l'opzione che fa per voi. La gioia della sorpresa illuminerà e gratificherà entrambi, perché l'importante è il tempo passato insieme, ecco il vero dono capace di scaldare il cuore.