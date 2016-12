Come presentare il nuovo fidanzato ai tuoi figli

1 PRIVACY – Confidare ai propri figli che ci sentiamo di nuovo innamorate non sempre è una buona idea. Per i piccoli può costituire uno shock, senza contare il trauma in caso di future rotture. Meglio usare cautela e… scegliere le amiche come confidenti!



2 EMOZIONI – I bambini hanno antenne molto sensibili: quando siamo felici, così come nei momenti di stress, è il comportamento di tutti i giorni a denunciare come stiamo davvero. Avere la possibilità di condividere le difficoltà e i momenti di gioia unisce e rende più forti, perché i figli si accorgono immediatamente del nostro umore.



3 STILE DI VITA – È un ottimo momento per inventare nuove attività e organizzare il tempo libero insieme agli amici più cari: cogli l'occasione per invitare anche lui. Stare insieme e sentirsi parte di un gruppo è meno stressante e sarà l'inizio di un inserimento più fluido. Meno aspettative sia per lui, sia per i figli.



4 L'IMPORTANZA DELLA VERITÀ – Sì al dialogo sincero e profondo. Quando la storia diventa importante e le sue apparizioni in casa sempre più frequenti, è giusto coinvolgere i ragazzi e parlare apertamente del valore di questa nuova persona all'interno della famiglia. Naturalmente, l'età dei bambini costituisce un elemento importante da valutare per trovare le parole e i modi più corretti.



5 ASCOLTA – In gioco non c'è solo la tua felicità, ma anche quella dei tuoi figli. Non si tratta di chiedere l'autorizzazione, ma semplicemente di rimanere in ascolto: i figli, così come gli amici e le persone che ti amano possono aiutarti a capire se la persona che ti fa battere il cuore è davvero quella giusta.



6 RISPETTO – Un bambino piccolo sarà destinato a vedere il tuo lui per lunghi anni, un adolescente in apparenza appare più autonomo, tuttavia vive una fase estremamente delicata: in entrambi i casi è importante agire con prudenza. Rispetta i loro tempi, perché, a differenza di un adulto, i bambini sono costretti a vivere con noi e dover accettare le nostre scelte.



7 CONDIVISIONE – Un pranzo insieme, la gita in uno posto speciale, il film o una partita da vedere tutti sul divano, la pizza della domenica sera: sono tante le occasioni in cui invitare il tuo lui a casa. La sua presenza diventerà sempre più familiare, in modo dolce, meno traumatico, perché la fiducia va costruita nel tempo.



8 GLI INIZI – Lo conosci da pochissimo? Aspetta. Prima di invitarlo a casa meglio procedere con calma. Inevitabilmente i bambini si affezionano ai nuovi fidanzati, che rivestono un ruolo maschile importante. Una relazione che finisce può aumentare il senso di abbandono, ecco perché è importante far entrare una persona a poco a poco e decidere se ne vale davvero la pena.



9 TEMPESTA DI PASSIONE – Attenzione a baci appassionati e manifestazioni forti. Per i ragazzi si tratta di vedere un nuovo lato di te e accettare un uomo che non sia il loro padre: c'è bisogno di tempo. All'inizio può essere utile presentare il fidanzato come un amico e, gradualmente, lasciare che il legame affettivo trapeli dai gesti quotidiani.



10 AMORE – Il nuovo fidanzato mostra curiosità verso i tuoi figli? Ha voglia di condividere tempo insieme ai bambini? L'amore vero non conosce limiti: è capacità di espandere il calore con generosità, abbracciare, far crescere. I tuoi figli sono il tesoro più prezioso, l'uomo giusto è quello che desidera far parte della vostra vita senza imporsi, che non intende sostituirsi al padre, ma sa offrire appoggio, presenza e un sorriso autentico.