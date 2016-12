Quando lui ha figli: impara a costruire un dialogo positivo

1 NON SEI MIA MADRE! – Certe frasi fanno male, tuttavia il linguaggio brutale nasconde verità importanti. Evita la tendenza a sostituirti: i figli del partner non hanno bisogno di un'altra madre, ne hanno già una. Meglio puntare su un ruolo più dinamico e autentico.



2 BISOGNO DI TEMPO – Costruire la fiducia è un processo lungo. Se per te è una situazione difficile, considera che per i suoi figli lo è ancora di più: possono sentirsi rifiutati, respinti, in balia di cambiamenti su cui non hanno alcun potere.



3 NO AI PETTEGOLEZZI – Evita i commenti negativi e le frasi punzecchianti, soprattutto in presenza dei ragazzi. Anche quando certe critiche possono cogliere nel segno, per loro ascoltare certe cose è un dolore.



4 MAI SCEGLIERE – Mettere i figli del partner nella spiacevole condizione di dover scegliere fra due famiglie aumenta l'infelicità di tutti e non dà mai buoni risultati. Invece di incrementare le divisioni, cerca di portare pace, al di là dei ruoli.



5 VIETATO GIUDICARE – Un conto è fare considerazioni, un altro è emettere sentenze: la tendenza a giudicare mette in cattiva luce anche te. Inoltre, se conoscessimo certi dettagli delle vite altrui, probabilmente molte convinzioni cadrebbero all'istante.



6 CONDIVIDI – Crea momenti positivi da vivere insieme e coinvolgi i ragazzi attivamente nel tempo libero. Sperimentare un nuovo campo oppure accompagnarli nelle loro passioni sarà un modo per conoscersi e condividere il tempo.



7 REGOLE – Le questioni educative vanno discusse fra te e il partner, mai davanti ai suoi figli. Lui ti rende partecipe delle sue decisioni? È fondamentale che gli adulti facciano chiarezza su cosa vogliono uno dall'altro.



8 ATTENZIONE AI TONI – Un linguaggio brusco e autoritario rischia di alimentare tensioni e allontanamenti. Evita l'aut aut, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.



9 SII GENTILE – Affronta le difficoltà senza perdere la pazienza, né la tua visione positiva. Sii gentile e onesta. Mai dire bugie, i ragazzi se ne accorgono subito. Quando un adulto riesce a diventare una presenza autentica, il dialogo è in grado di diventare profondo e intimo.



10 FIDUCIA – Accettare di darti la loro fiducia non è facile neanche per loro. I figli del partner scrutano con sospetto una sconosciuta: mostra il tuo vero volto, lo stesso che ha fatto innamorare il loro papà. Offrire una presenza autentica e sincera alla lunga darà i suoi frutti.