Il fidanzato perfetto per ogni segno zodiacale

DONNE ARIETE – L'uomo Cancro, tenero e capace di forti legami, è attratto dalle donne Ariete, forti, indipendenti e volitive. Cerchi l'attrazione fisica? Punta su Toro, Capricorno e Bilancia. Coppia perfetta con il Sagittario. Attenzione a Pesci e Scorpione, con cui possono sorgere rivalità e contrasti.



DONNA TORO – Coppia equilibrata e ricca di attrazione con l'Ariete. Amante esigente, la donna Toro in cerca di famiglia può trovare il partner perfetto nel segno del Cancro, ma anche Bilancia e Vergine, con cui ha in comune il senso pratico.



DONNA GEMELLI – Ambigua e talvolta sfuggente, la donna Gemelli è in perfetto accordo con l'uomo Bilancia, che con lei condivide la socievolezza, il gusto verso il comfort e la bellezza. Attrazione con Scorpione e Capricorno, ma la relazione più libera è con Sagittario, che in comune con Gemelli ha il gusto per i viaggi e una vita in movimento.



DONNA CANCRO – L'uomo Scorpione, che fa innamorare tutto lo zodiaco, cede con la donna Cancro, che fa emergere il suo lato più dolce. Buona affinità con Pesci, Capricorno, Toro e Bilancia, a patto di non cedere alla stanchezza e avere sempre nuovi stimoli. Uomo Leone? Sì, ma attenzione alla gelosia.



DONNA LEONE – Il partner perfetto per la donna Leone? Scintille con Gemelli, Ariete, Scorpione e Toro, con cui c'è molta attrazione fisica, ma gli equilibri sono instabili. Fidanzamento



DONNA VERGINE – Apparentemente tranquilla, la donna Vergine, indecifrabile e sensibile, troverà un compagno pragmatico e collaborativo con l'uomo Toro, Vergine o Bilancia, con cui c'è una buona intesa sessuale.



DONNA BILANCIA – Alchimia perfetta con l'uomo Ariete, con cui la donna Bilancia trova i presupposti per un rapporto di stima e feeling sessuale. Coppia fortunata anche con Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Sagittario e Acquario. Flirt con Pesci.



DONNA SCORPIONE – Fuoco e fiamme con Ariete, Pesci, Toro, Vergine, Gemelli, con cui c'è feeling a prima vista, ma anche contrasti. Tenerezza con il Cancro. Entusiasmo e pienezza con l'uomo Leone e Sagittario, che riesce a tener testa al caratterino dello Scorpione.



DONNA SAGITTARIO – Grande affinità con Ariete, Leone e Bilancia. Attrazione fisica con lo Scorpione, a patto di non litigare per le troppe uscite mondane della donna Sagittario. L'Acquario, con cui condivide l'amore per i viaggi e le novità, può essere il compagno perfetto, ma attenzione alla gelosia.



DONNA CAPRICORNO – Unione solida con l'uomo Cancro, in cui si fondono dolcezza, amore per la famiglia e razionalità. Vergine? Sì, ma si rischia la monotonia. Buona intesa con Sagittario e Capricorno, con cui si concretizzano tenacia, impegno e organizzazione.



DONNA ACQUARIO – Tanti punti in comune con Vergine, Bilancia e Sagittario, capace di un'intesa che non ha bisogno di parole. Ottimi presupposti anche con Acquario e Pesci, di indole sognatrice e attratto dalla curiosità della donna Acquario.



DONNA PESCI – Coppia felice con Ariete e Cancro, con cui c'è forte intesa. Attenzione a Scorpione e Sagittario: per non crollare entrambi hanno bisogno di capire le esigenze reciproche.