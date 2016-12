L'importanza delle vere amiche

QUESTIONE DI TEMPO – Secondo quanto emerge da un'indagine effettuata in collaborazione fra Chapman University, Sonoma State University, California State University e Brooklyn College, più passa il tempo, più gli amici diminuiscono. Spesso accade a causa degli impegni familiari e professionali: il lavoro occupa la maggior parte della giornata. Inoltre, la distanza geografica non aiuta le frequentazioni.



BENEFICI – Incontrare amici veri, persone degne di fiducia e su cui contare davvero non è facile. L'amicizia ha bisogno di essere scelta e… coltivata. Eppure gli effetti benefici sono tanti. Come spiegano gli studi, un rapporto sincero e profondo costituisce un conforto e un'ispirazione in grado di migliorare la qualità della vita. Un amico è la spalla su cui piangere, lo sguardo che accoglie, ma anche chi è capace di nutrire la nostra energia e darci forza.



PRENDERSI CURA – Gli amici sanno credere in noi anche quando il resto del mondo dubita e al tempo stesso ci conoscono così bene da poter esprimere opinioni dure, quando serve. Ecco uno dei motivi che rende speciale l'amicizia: quando con una persona ti senti a casa, profondamente in pace e compresa, significa che sei sulla strada giusta.



CONDIVIDERE – La questione non è trovare il tempo, bensì il modo. Dal messaggio con il buon giorno al weekend insieme o una telefonata all'improvviso, trova la modalità giusta per continuare a coltivare le relazioni che senti positive. Può capitare di essere così presi dalle proprie cose da sparire per mesi, tuttavia la distanza rischia di allontanare. Condividere piccoli frammenti del quotidiano stimola e approfondisce la conoscenza, aiuta a sentirsi uniti e vicini.



IMPEGNO – Nell'arco dell'anno o a seconda dei contesti di vita potrai perdere di vista certe persone, mentre altre appariranno all'orizzonte: lascia una porta aperta per chi senti amico. Dare la propria fiducia non significa farlo immediatamente e in maniera totale, ma semplicemente avere il coraggio di condividere tempo e ispirazioni, dando vita a un rapporto. Sarà la relazione stessa a darti i segnali in grado di dirti se davanti a te c'è un'amicizia vera.



ABBRACCIAMI – Attenzione, spesso i momenti di crisi e difficoltà fanno rivalutare all'improvviso i valori importanti della vita. Non permettere a te stessa di vivere in apnea, immersa esclusivamente nella tua quotidianità, giorno dopo giorno, lontana da tutti. Ritrovare un sentimento di vicinanza e calore in chi ti circonda fa bene al cuore, ti fa sentire più forte: amata. Guardati intorno e inizia a scegliere. L'amicizia ha bisogno di impegno, fiducia e tanti abbracci e risate per superare insieme gli scogli dell'esistenza.