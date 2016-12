Ridi che ti passa: la terapia della risata

È una giornata nera? Non ti resta che… ridere ! Dalle ricerche scientifiche emerge che ridere mette in moto una serie di reazioni biochimiche fondamentali per la gestione dello stress e delle emozioni. Un'esplosione di energia in grado di influenzare la produzione delle endorfine, esercitare il sistema cardio-circolatorio e modificare il ritmo del tuo respiro: scopri perché una risata può cambiare il tuo modo di affrontare la vita .

AH AH AH ! – A un bambino capita di ridere circa trecento volte al giorno. Gli adulti quanto ridono? In media venti volte al giorno. Con l'età aumentano il senso del dovere e la serietà, ma diminuisce il senso del gioco. Un vero peccato, perché l'ironia e la leggerezza sono strumenti che ci aiutano ad affrontare gli ostacoli della vita con più entusiasmo e forza, a cuor leggero.



DAL CORPO ALLA MENTE – Quando ridiamo il corpo è permeato da un'intensa sensazione di benessere. A livello celebrale aumenta la produzione di endorfine attraverso l'attivazione della corteccia prefrontale ventromediale. Ridere coinvolge l'attività del sistema limbico, strettamente connesso alle emozioni, olfatto, memoria a breve termine e umore, che dimostra di avere un ruolo centrale nel comportamento dell'individuo.



ESPLOSIONE DI EMOZIONE – Vista, udito, cervello e muscoli subiscono una potente sollecitazione. Questo semplice gesto, spontaneo e spesso contagioso, mette in moto numerosi muscoli del viso. Quando una risata è di pancia può persino capitare di singhiozzare: insieme ai muscoli dell'addome e il diaframma, è il corpo intero a sussultare, coinvolgendo cuore e respirazione.



SALUTE AL TOP – Gli studi sottolineano che lasciarsi andare a una risata di gusto, col cuore, abbassa le tensioni, combattendo ansia, stress e perfino depressione, perché si arresta la produzione di adrenalina e cortisolo. Aumentano la produzone di serotonina e il consumo calorico. Un'indagine effettuata presso la Vanderbilt University, Stati Uniti, ha calcolato che trascorrere quindici minuti ridendo permette di bruciare circa 50 calorie.



INIZIA A RIDERE – Per un attimo dimentichiamo le preoccupazioni, tonifichiamo il viso, la muscolatura si rilassa, il sistema immunitario diventa più forte. Ridere scioglie le tensioni e annulla le barriere fra noi e gli altri. Un motivo in più per imparare a farlo lasciandoci andare davvero, di pancia e con il cuore, ritrovando la spontaneità del bambino interiore che ognuno di noi è ancora.