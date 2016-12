9 giugno 2014 Vivi in città? Consigli per aumentare la qualità della vita Se abiti lontano dal benessere della natura, allenati a stare bene con piccole strategie quotidiane Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Scoprire ciò che ci fa stare bene è una missione quotidiana e non riguarda solo una questione di bellezza, ma in senso più ampio le cose di cui abbiamo bisogno per non perdere il contatto con noi stessi, mangiare bene, rispettare l'ambiente e cercare di seguire un ritmo di vita che, pur nel tempo frenetico della giornata, ci consenta di mantenere spazi dove trovare rifugio e ricaricarci.

Bisogna ammetterlo, in città ci si stanca di più e soprattutto in maniera differente. Questo succede perché siamo spesso costretti a ritmi frenetici, continue corse nella necessità di afferrare l'ultimo bus o il treno in partenza: abbiamo orari serrati e pianifichiamo tanti, troppi impegni, persino nelle vite dei nostri bambini. Dato significativo, viviamo nella scenografia di un rumore continuo e a tratti insopportabile, ma che finisce persino per mancarci tanto ne siamo abituati. Il corpo umano non è strutturato in modo da potersi difendere dal rumore, per questo la lotta contro l'inquinamento acustico sta diventando un tema su cui sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica, vittima di città in cui le soglie di tollerabilità sono spesso infrante in numerosi luoghi europei.



Innanzitutto recupera la dimensione del silenzio. Quando torni a casa dopo il lavoro non accendere immediatamente la musica o la televisione: all'inizio ti sembrerà quasi strano, ma dopo poco scoprirai quanto può essere riposante un momento di quiete totale. Se di solito usi la tv come compagnia, prova a sostituirla con una musica scelta consapevolmente fra quelle che ami; cantautori, musica classica, rock: ogni giorno ha il suo mood, cosa ne dici di lasciar andare la testa e il corpo? Mentre cucini e fai le pulizie balla: la musica risveglia i sensi, mette le ali all'anima e ti fa vibrare; è utile per scaricare rabbia e nervosismo.

Ogni tanto regalati una sauna in un centro termale, sarà disintossicante per la pelle appesantita dallo smog, senza contare il piacere mentale in grado di darti relax e pace.

Mangia con calma, assaporando il cibo e, quando hai tempo, dedica qualche ora del tuo tempo alla cucina: nutrirsi è un atto d'amore verso se stessi.



Non tutti amiamo uscire a correre, anche se fare jogging è un'ottima abitudine, tuttavia stare all'aria aperta e muoversi praticando un'attività fisica aiuta a esprimere le emozioni represse, rende più elastico il corpo, soprattutto se sei abituato a passare lunghe ore alla scrivania. Prendi l'abitudine di ritagliare qualche momento libero in cui andare al parco più vicino e camminare nella natura: inspira profondamente, passo dopo passo, osserva i colori e la natura in fiore, prendi un attimo tutto per te per sederti sull'erba o bere con calma un caffè. Fare pausa non solo, come è stato scientificamente dimostrato, permette di migliorare le proprie prestazioni a livello lavorativo, ma consente di recuperare la connessione con se stessi, che spesso tende a soccombere nella fretta delle giornate. Rallenta e quando tutti ti corrono a fianco o urlano prova a sintonizzarti sulla tua frequenza. Non si tratta di andare più lenti, ma di essere calmi, dentro: allora nessuno riuscirà a stressarti, perché sarai consapevole di te stesso e del mondo che ti circonda.