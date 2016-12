Come aiutare il partner a "durare" di più fra le lenzuola

Quando gli appuntamenti sotto le lenzuola si concludono in fretta, e la paura di generare imbarazzi è tanta, il rischio è di non saper affrontare il problema con il partner. Discutere con serenità è fondamentale per vivere in armonia la coppia e scoprire nuova forza nel rapporto . Ecco come aiutare il partner con un sorriso.

PIÙ STIMOLAZIONE... PER LEI - Di fronte a un problema di eiaculazione precoce è importante ricordare che non esiste alcun motivo che impedisca il raggiungimento del piacere per la partner femminile. La penetrazione non deve essere l'unica fonte di piacere: strofinamenti, baci, carezze sono ugualmente importanti e concorrono a un orgasmo felice. Fondamentale è che il partner si dedichi al piacere della compagnia con la giusta attenzione prima di procedere con la fase conclusiva del rapporto.



LE POSIZIONI GIUSTE - Alcune posizioni possono favorire o, al contrario, rallentare l'appuntamento con il culmine del piacere. Quando il partner ha bisogno di rallentare cedere il comando dell'azione alla controparte femminile aiuta, meglio poi evitare le posizioni da dietro, che favoriscono il raggiungimento dell'orgasmo maschile in modo veloce. Quando l'uomo è sdraiato e la donna si posiziona sopra il suo corpo, il piacere può essere controllato e gestito meglio.



BLOCCATI - Fermarsi può costituire un ottimo aiuto per prendersi una pausa e abbassare la tensione erotica. Fai in modo che questo stop sia davvero un momento da dedicare ad altro, altrimenti il rischio è di accendere ancora di più la carica passionale. Alzati a bere un bicchiere d'acqua oppure vai in bagno per qualche minuto. Per l'uomo pensare ad altro è un metodo efficace per spostare l'attenzione e focalizzarsi su un pensiero alternativo favorendo il rilassamento mentale.



PRIMA... E DOPO - Il sesso orale è uno dei gesti erotici preferiti dall'universo maschile. Perché non cogliere l'occasione per appagare completamente il partner? Dopo una frazione di tempo necessaria per il recupero psicofisico, il compagno sarà pronto per un nuovo appuntamento fra le lenzuola che in genere vedrà aumentare i tempi di durata. Chi soffre di eiaculazione precoce può poi trarre giovamento dalla pratica degli esercizi di Kegel, basati sulla contrazione volontaria dei muscoli pelvici e la masturbazione, quest'ultima aiuta a ottenere una conoscenza più profonda e consapevole rispetto ai meccanismi del proprio corpo.