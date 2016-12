Amarsi per sempre è possibile? Ecco come

DATTI NUOVI OBIETTIVI – Amore non è puntare tutto sull'altro, ma scoprire la propria forza attraverso chi ci sta accanto. In una relazione felice i partner si aiutano reciprocamente per raggiungere gli obiettivi che desiderano. Anziché impedire al partner di fare ciò che ama, lascia che abbia uno spazio suo, in cui coltivare il rapporto con se stesso… e fai altrettanto! Sviluppare le proprie le passioni è gratificante: quando siamo felici e soddisfatti dei nostri risultati, anche il rapporto con il partner ne è influenzato positivamente.



COLTIVA LA COMPLICITÀ – Avere tempo da trascorrere insieme è fondamentale per una coppia. L'errore in cui cadiamo spesso? Persino i giorni liberi finiscono per sbriciolarsi sotto il peso delle cose da fare. Se la domenica dovete pulire casa, stabilite un orario preciso e lasciate almeno tre ore da dedicare uno all'altro. Può essere un giro in bicicletta, il cinema o semplicemente preparare la cena: un momento da condividere in cui essere realmente presenti, insieme.



USA BENE LE PAROLE – Il dialogo aiuta a crescere quando impariamo a comunicare senza ostacolare il flusso delle emozioni che proviamo. Ti senti piena di rabbia? Urlare insulti o rivangare discorsi del passato non è utile per risolvere la situazione: spiega in modo chiaro e preciso qual è il problema. Quando impariamo a esprimere i nostri bisogni e accettiamo di guardare le cose anche attraverso la prospettiva dell'altro, trovare una linea comune è più semplice.



BACIALO! – Il sesso mantiene giovani… nel corpo e nella mente. Oltre a costituire un vero e proprio allenamento in grado di coinvolgere tutto il corpo, come evidenziato da numerosi studi, fare l'amore è un'esplosione di endorfine, rafforza la complicità e rende più profondo il livello di intimità di una coppia. Giocare insieme, scherzare, cercare il contatto dell'altro nutre l'amore.



IL SILENZIO È D'ORO – Ci sono momenti in cui abbiamo semplicemente voglia di restare soli con se stessi. Qualsiasi parola per farlo capire all'altro può suonare quasi come un'offesa, eppure è diritto di ognuno poter stare in silenzio. Invece di aggredire il partner con tante domande, godiamoci questa pausa come un prezioso momento in cui tornare per un attimo verso noi stessi, perderci nei pensieri, stare in compagnia dell'altro senza parlare. Una coppia sa ascoltarsi anche nel silenzio, coltivando l'attesa dopo la quale ci si ritroverà, consapevoli che l'amore ha bisogno di coraggio, entusiasmo e molta pazienza.