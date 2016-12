Come ritrovare la passione col partner sfruttando l'estate

CONCEDITI UN WEEKEND IN SOLITUDINE - Ritrovare il senso di vicinanza attraverso un temporaneo allontanamento? Sì, è possibile, perché la costruzione di una coppia passa innanzitutto attraverso la capacità di trovare se stessi, darsi ispirazione e trovare spazio per coltivare le proprie amicizie insieme al rapporto con la propria solitudine. Trascorrere del tempo in maniera alternativa rispetto al partner accenderà la voglia di vedersi, condividere ciò che si è vissuto, ritrovarsi.



PELLE CONTRO PELLE - In estate ci si spoglia: si eliminano i maglioni e con essi le barriere fra noi e l'altro. La pelle torna nuda, esposta: il contatto epidermico costituisce una forza primordiale direttamente connessa al desiderio. Prenditi cura del tuo corpo con oli profumati e scrub naturali: abbasserà le tue resistenze, aiutandoti a abbandonare timidezze e imbarazzi. Crea delle situazioni di intimità con il partner dove ritrovare il piacere di stare pelle contro pelle: fra le lenzuola vietato (anche per l'afa!) il pigiama. Dormire nudi fa bene al sesso.



EROS IN ACQUA - I movimenti leggeri e senza gravità del corpo immerso nell'acqua donano immediatamente una sensazione di profondo relax e leggerezza. Sfrutta la vacanza al mare o una giornata in piscina per ritrovare il gusto della vicinanza: abbracciati e pericolosamente vicini, a galla uno contro l'altro, ogni sfioramento sarà pronto a esplodere in una passione coinvolgente.



INVITO A DUE - Per una volta niente figli, ma soltanto voi due: scegliete un momento tutto vostro, lontano dai soliti luoghi e dalle abitudini della routine. Quando una coppia vive insieme da tempo c'è un estremo bisogno di staccare. Trovate spazi di relax dove sperimentare le emozioni che vi hanno unito quando vi siete conosciuti e rinnovare la magia. È importante creare una distanza dal quotidiano, che spesso appiattisce il desiderio, aumentando la tendenza a fare programmi e pensare al futuro, a scapito dell'autentica spontaneità del momento.



FATTI GUARDARE - Stuzzica il partner con piccoli momenti di malizia. Fare la doccia con la porta del bagno aperta, oppure attraversare nuda la cucina mentre attendi di cambiarti, o guardarlo con intensità mentre ti prepari prima di uscire sono gesti semplici che possono diventare abitudini capaci di attivare e mantenere viva la corrente erotica che esiste fra te e il partner. Dare attenzione ogni giorno al rapporto di coppia è un esercizio d'amore, attiva l'eros, aumenta l'intimità e salva dalla noia.