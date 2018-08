Agosto, amore mio ... ti (ri)conosco!

La città, questa sconosciuta: ricorda un po' i film che propongono un futuro apocalittico questa città vuota e silenziosa. Tuttavia, qualcuno al lavoro c'è, eccome: per esempio i ristoranti, le gelaterie e qualche museo. Cosa può esserci di più bello che esplorare una città che sembra essere lì solo per noi? L'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela scappare: perché non darsi appuntamento da qualche parte per iniziare una serata all'insegna del romanticismo? Una cenetta all'aperto a lume di candela, una passeggiata mano nella mano con un cono gelato saranno perfette. Lentamente, nel silenzio della notte, ritrovarsi vicini e assaporare l'intimità: attimi preziosi per sfuggire alla routine e dare alla fine della giornata un "happy end".



Take it easy: agosto e relax: un connubio vincente. Con le vacanze infatti arriva finalmente il tempo da dedicare al riposo. Siamo talmente abituate a correre che facciamo quasi fatica a rilassarci completamente, a lasciare che la mente vaghi libera e senza costrizioni. Impariamo a goderci il momento, unico e prezioso per ciò che è. Non è importa se ci svegliamo tardi e abbiamo ancora da terminare i lavori domestici lasciati dalla sera prima. I piatti li laveremo con calma, la spesa la faremo online: godiamoci un po' di ozio in cui ritrovare l'intimità, dare spazio alle coccole e alle chiacchiere spensierate e ritrovare il piacere di stare insieme. Semplicemente sereni.



In armonia: ammettiamolo: sarà per la tintarella, o perché ci sentiamo più liberi, ma aumenta la nostra autostima. Sentirsi in armonia con il proprio corpo è fondamentale per il nostro benessere psicofisico e impatta positivamente sulla vita di coppia. Il primo passo per lasciarsi andare anche nell'intimità è dimenticare imbarazzi e censure. Lasciamo che il nostro lato sexy faccia capolino: niente di meglio che sentirsi liberi e a posto per poter contare su una carica erotica che ci farà vivere il nostro incontro a due come se fosse la prima volta. Il consiglio furbo? Teniamo a portata di mano una bottiglietta d'acqua, con il caldo potremmo avere sete e interrompersi sul più bello non è certo il massimo!



Fuga d'amore: non abbiamo budget oppure al lavoro quest'anno tocca a noi presidiare? Prendiamoci 48 ore per una fuga romantica: due giorni in tenda, una notte in un agriturismo immerso nella natura o un pomeriggio alle terme: le occasioni per ricavarsi una mini vacanza sono tante e le proposte low cost dell'ultimo minuto non mancano. Per rendere il tutto ancor più pepato, facciamo al partner una sorpresa: il piacere sarà ancora più stuzzicante. Nelle relazioni di lunga data il senso del dovere ha spesso il sopravvento sul piacere: un contesto nuovo aiuterà a ritrovare la leggerezza e... a mollo fra sorgenti termali e i vapori dell'hammam la tensione erotica salirà ai livelli di guardia.



Abbasso la routine: se fra le lenzuola il copione ormai è sempre lo stesso, proviamo a interrompere la routine dando spazio a ispirazioni e desideri che salgono dal nostro inconscio. Uscire dai soliti schemi è anche un modo per conoscersi di più e meglio. Non diamoci per scontati: non c'è occasione migliore di un Agosto tranquillo per dedicarsi alla scoperta di nuove emozioni. Parola d'ordine: cambiamento. E chi l'ha detto che non c'era più niente da esplorare?