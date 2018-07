Amore: cinque tipi di uomini di cui innamorarsi in spiaggia

Estate: è l'ora dell'amore sotto l'ombrellone. Che sia romantico, rovente o anche solo immaginato, che si tratti di uno straniero dal fascino esotico o dell'animatore dal fisico scolpito, quando siamo leggere e spensierate l'unica cosa che conta è sentirsi libere. Libere anche di innamorarsi senza necessariamente pensare al "dopo". D'altronde, gli amori estivi sono un classico: vediamo quindi i vari titpi di "cotta" che ci possiamo aspettare o che possiamo desiderare.



Next to me: la vicinanza aiuta. Quando gli spazi sono ristretti e la coabitazione è necessaria, niente di più facile che iniziare la conversazione con il vicino, in questo caso di ombrellone. Se in inverno il vicino di scrivania diventa il nostro compagno di merenda e pausa caffè e magari qualcosina in più, d'estate l'alternativa vacanziera diventa il lettino prendisole affianco al nostro. Inutile negarlo: si osserva il signore di fianco e si inizia a conoscerlo bene sentendo cosa dice al telefono, vedendo come si comporta con l'eventuale moglie, osservando come si tuffa in acqua. Magari non è il massimo, ma in fin dei conti non stiamo cercando il principe azzurro; al massimo potremmo accontentarci di qualche tiepida avance e magari qualcosina in più, tuttavia per ingannare il tempo potrebbe andare bene anche lui. Chi si accontenta....



Muscoli e simpatia: un classico, la storia con l'animatore. E' abbronzato, simpatico, muscoloso: potrebbe essere della Crew del villaggio vacanze, l'assistente bagnante o anche il maestro di tennis o di vela. Naturalmente ci sono le varianti: attualmente è molto in voga il barman che fa piroettare le bottiglie manco appartenesse al cast del Cirque du Soleil, lo chef del ristorantino sulla spiaggia, il trainer di Yoga e Pilates dal fascino tenebroso. Il minimo comun denominatore? Il saperci fare sempre e in ogni occasione e - ahi noi! - con chiunque. Niente di più facile che ritrovarsi nelle di lui lenzuola per una notte ad alto tasso di passione. Domani è un altro giorno e sicuramente il sole ci aiuterà a fare chiarezza e a fugare aspettative inutili e dannose. Abbasso l'oscurità.



Una storia lunga una vita: è il migliore amico di sempre, quello che conosciamo da quando facevamo i castelli di sabbia insieme da piccini e con cui facevamo i gavettoni da ragazzi. E' il tipo che conosciamo meglio delle nostre tasche, quello a cui abbiamo confidato tutti i nostri dolori e patemi e che ha finito col consolarci tra le sue braccia. Non è esattamente quello per cui potremmo fare pazzie, ma chissenefrega: in fondo sappiamo di non rischiare nulla e potrebbe pure riservarci qualche sorpresa piacevole. Mai dire mai...



Il fascino dell'esotico: chissà perché lo straniero esercita sempre un fascino misterioso. Sarà perché non lo capiamo, o perché non sappiamo nulla di lui, fatto sta che avere un flirt con un uomo che arriva dall'estero è un classico senza tempo e senza età. D'altronde, si tratta del tipo con cui non passeremo il tempo dissertando su Dante né tantomeno a cui esporre un trattato di fisica quantistica: lasceremo che la comunicazione abbia un altro binario, quello dell'eros. E chissà come lo fanno nelle altre parti del mondo?



Toy boy: avere una relazione con un lui molto più giovane di noi va di moda, soprattutto dopo essere stato sdoganato da coppie illustri come quella formata dal presidente francese Macron e signora. In estate possiamo abbandonare gli schemi e lasciarci andare a nuove ed eccitanti scoperte e poco importa se abbiamo qualche chilo di troppo o se la pelle non è più tonica come un tempo. Se non interessa a lui, men che meno deve essere un problema per noi. Approfittiamo del drink - rigorosamente alcolico! - e lasciamoci andare senza troppe elucubrazioni: domande su quanti anni ha e che lavoro fa (per poi magari scoprire che è ancora uno studente e noi potremmo essere la madre!) lasciamole da parte: le risposte potrebbero non piacerci e quindi, per una volta, che l'ignoranza sia beata. Amen.