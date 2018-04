Alessandra Rinaudo. Abiti da sposa che esaltano la personalità Ufficio stampa 1 di 33 Ufficio stampa 2 di 33 Ufficio stampa 3 di 33 Ufficio stampa 4 di 33 Ufficio stampa 5 di 33 Ufficio stampa 6 di 33 Ufficio stampa 7 di 33 Ufficio stampa 8 di 33 Ufficio stampa 9 di 33 Ufficio stampa 10 di 33 Ufficio stampa 11 di 33 Ufficio stampa 12 di 33 Ufficio stampa 13 di 33 Ufficio stampa 14 di 33 Ufficio stampa 15 di 33 Ufficio stampa 16 di 33 Ufficio stampa 17 di 33 Ufficio stampa 18 di 33 Ufficio stampa 19 di 33 Ufficio stampa 20 di 33 Ufficio stampa 21 di 33 Ufficio stampa 22 di 33 Ufficio stampa 23 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 24 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 25 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 26 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 27 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 28 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 29 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 30 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 31 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 32 di 33 Credit: Francesca Partesi Ufficio stampa 33 di 33 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La sua collezione si presenta come un puzzle di ispirazioni: Alessandra Rinaudo riesce infatti a cogliere e ad interpretare le molteplici sfaccettature, che coesistono naturalmente nel misterioso universo femminile, dando colore e forma alle infinite personalità che rendono unica e speciale ogni donna, nella sua affascinante complessità. La collezione si articola infatti in tre linee, ciascuna delle quali incarna una diversa immagine di eleganza: romantica, sensuale e sofisticata.



Alla collezione bridal, si affianca la strabiliante Red Carpet Collection, che copre il vasto mondo degli abiti da cerimonia, intesi come veri e propri gioielli da indossare. È così che il lusso prende forma anche sul corpo delle invitate alle nozze e delle regine dei tappeti rossi. Creazioni sartoriali decorate da piume, cristalli, tulle spumeggianti, scollature profonde e trasparenze maliziose, il tutto immerso in un tripudio di colori: evanescenti cipria, raffinate tonalità glicine, rosso passione, neri e blu intensi.



La designer haute couture, madre, moglie e noto volto televisivo, viene considerata “la stilista delle spose” per antonomasia. La sua passione affonda le radici nelle origini familiari: la nonna era una sarta di abiti bianchi, la mamma la titolare di un atelier di vestiti nuziali. Alessandra è oggi un’appassionata di viaggi e di nuove tendenze, che raccoglie con entusiasmo in giro per il mondo. Ma è tra le quattro mura della sua sartoria, in cui il tempo scorre lento e regolare, scandito dal rumore lieve ed incessante delle macchine da cucire, che il suo inarrestabile estro creativo riesce a trovare libero sfogo: magnifici corpetti di perline, gonne in chiffon di seta, dettagli floreali, ricami in pizzo chantilly, preziosi inserti glitter, cinture gioiello, veli di tulle e organza andranno a celebrare la straordinaria originalità di ciascuna sposa, nel giorno più importante e più bello, quello in cui i sogni finalmente si avverano.



Alessandra, qual è il principio che si pone alla base della tua nuova collezione?

Il principio di fondo risiede nel diverso approccio dei giovani di oggi rispetto al matrimonio e, in particolare, nella loro assoluta libertà di scegliere la cerimonia che meglio li rappresenti, che si tratti di un tradizionale sposalizio in chiesa, di un’unione secondo il rito civile, di un matrimonio misto o di qualunque altro tipo di celebrazione. La donna, ai nostri giorni, ha la possibilità di decidere quale strada percorrere per arrivare a pronunciare il fatidico “sì”. L’abito da sposa rappresenta una meravigliosa e romantica cornice e deve assolutamente rispecchiare la personalità di colei che lo indossa, unica vera ed indimenticabile protagonista di questo giorno memorabile.



Quindi…come vestirai le spose nella prossima stagione? Quali sono le caratteristiche essenziali della “Alessandra Rinaudo Milano 2019 Collection”?

Ho pensato di declinare la nuova collezione in tre diverse capsule collection: “Golden Age”, dedicata alla sposa regina, amante del lusso, del ricamo più prezioso, dei cristalli e delle perle, che disegnano la silhouette a sirena, sensuale e magica. Pizzi pregiati, motivi floreali, sopragonne in tulle, mantelli principeschi, nei colori più romantici, dall’avorio al cipria sino allo champagne, per una primadonna che incarna un’immagine di sé tradizionale, avvolta da un’aurea di raffinatezza senza tempo. “Urban Age”, per la donna contemporanea, protagonista del suo tempo e proiettata nel futuro. Abiti fluidi e leggeri dai dettagli originali e inaspettati. Non soltanto un vestito, ma molteplici combinazioni, in grado di personalizzare ciascun outfit per renderlo moderno, versatile e grintoso. Ho immaginato ad esempio di poter abbinare top crop gioiello a delle giacche sartoriali e di completare il look con gonne in satin o in tulle, tra di loro interscambiabili. Ho anche creato delle mini pochette per contenere lo smartphone. Questa linea risponde ad un concetto di abito da sposa prêt-à-porter, per ragazze fresche e dinamiche, orientate verso una cerimonia dallo stile easy-chic. “Couture Age”, abiti ricercati e di tendenza, che si rivolgono alla fashionista, amante dei grandi creatori della couture francese, con una spiccata attenzione verso le mode del momento e con un gusto particolare per i dettagli vintage, dai pizzi macramè alle rouches, dai merletti alle organze stampate, sino ai croccanti taffetas in seta, reinterpretati però in chiave moderna, attraverso scollature audaci che scoprono la schiena… È proprio il caso di dire: “A ciascuna donna il proprio abito!”. Non a caso ho scelto come testimonial tre diverse icone di stile: un viso dal sapore mediterraneo, un volto internazionale dai tratti somatici asiatici ed infine un viso dai caratteri decisamente moderni. La proporzione dei volumi, la cura estrema dei particolari e la qualità dei tessuti sono in ogni caso il comune denominatore di tutte e tre le linee, in una prospettiva di eleganza classicheggiante, cifra stilistica distintiva di ogni mio abito.