Pinko. Quando la moda incontra il pensiero verde!

Queste le cifre distintive degli outfit Pinko: spirito innovativo e carattere deciso, per donne moderne e sicure di sé, irriverenti, grintose, ironiche e sensuali, sempre pronte ad intercettare i trend del momento e a reinterpretarli con audacia e personalità.

Lo scorso febbraio, in occasione della Milano Fashion Week, è stato presentata una nuova iniziativa a sostegno della riqualifica del nostro ecosistema: “PINKO x Treedom”, in collaborazione con l’unico sito web al mondo che consenta di piantare un albero con un semplice click e di monitorarne la crescita dal pc di casa. Grazie a questo rivoluzionario business model, anche un eschimese in un igloo, un beduino nel deserto o un polinesiano in mezzo al mare possono contribuire con un piccolo gesto al benessere del pianeta!



Dietro il nome PINKO, brand affermato a livello internazionale, c’è Pietro Negra, inventore e regista di questo progetto di grande successo in tutto il mondo. Ma chi è Pietro Negra e quali sono le sue origini?

Sono nato a Salsomaggiore, in Emilia. La mia è una terra di grandi artisti, motori e prodotti eccellenti. Da piccolo sognavo di essere un pilota: un sogno che posso dire di avere in parte realizzato e una passione a cui devo, in qualche modo, l’inizio della mia avventura con PINKO. Sono un grande amante dei motori e della velocità, ma anche di tutti gli sport, cosa che rivela la mia innata tendenza all’agonismo. Mi piace darmi in continuazione dei traguardi sfidanti da raggiungere e superare. Questo significa non smettere mai di porsi obiettivi, una cosa al tempo stesso positiva e molto impegnativa. Uno dei valori in cui credo maggiormente è la semplicità, che interpreto come un mezzo, uno strumento con cui approcciare la vita.



Dopo brillanti studi in chimica, com’è avvenuto il suo primo ingresso in un mondo così distante come quello della moda?

Negli anni ’70, conclusi gli studi in chimica, ero un semplice studente iscritto alla Facoltà di Fisica con una grande passione per lo sport e per i motori. Frequentavo i box e l'ambiente delle gare e avevo degli amici nella scuderia Ferrari, che un giorno mi chiesero di realizzare delle T-shirt per uno dei loro piloti. La mia reazione fu entusiasta ed immediata: comprai tre macchine da cucire usate e cominciai a produrre T-shirt, prendendoci subito gusto. Nel giro di poco tempo passai dalla produzione di magliette a quella di abbigliamento. Le T-shirt capitarono quasi per gioco e davvero non immaginavo potessero evolvere in quello che oggi è PINKO! Penso che la fisica abbia molte affinità con il mondo della moda. Tutte le sue più grandi scoperte sono avvenute grazie all'intuizione di uno scenario, che solo successivamente è stato dimostrato empiricamente, attraverso esperimenti di laboratorio che potessero avvalorarle. Nella moda funziona in modo simile. L'intuizione nasce dall'osservazione e dall'immaginarsi quali saranno le prossime evoluzioni socioculturali, sia delle persone che dei mercati. Da lì bisogna partire per trasformare le idee in prodotti di valore, che funzionino per il momento in cui vengono proposti.



Quando e come è nato il suo brand? Per quale motivo ha scelto di non utilizzare il suo nome per firmare le collezioni che produce? Come mai PINKO?

Erano gli anni ’80, il decennio in cui si è affermato il prêt-à-porter, che si rivolgeva ad una nuova figura di donna: indipendente, emancipata, impegnata e molto decisa ad esprimere se stessa, anche attraverso il modo di vestire. Mia moglie Cristina rappresentava al meglio il nuovo universo femminile e lei per prima avvertiva il bisogno di un prodotto nuovo, che fosse contemporaneamente espressivo, eclettico e di altissima qualità. Fu così che nacque PINKO: da un desiderio e dal sogno di soddisfarlo. Abbiamo sentito il bisogno e la voglia di creare un prodotto che in quel momento non esisteva, qualcosa che fosse veramente innovativo. Il nome che abbiamo scelto, PINKO, esprime un nostro atteggiamento verso la moda, che anticipava il concetto di NO LOGO, diffusosi, di fatto, solo qualche anno dopo. PINKO deriva infatti dall’espressione “pinco pallino” e si distacca dall’idea di legarsi al nome di uno stilista a vantaggio di un prodotto, che corrisponda esattamente ai desideri della donna che lo indosserà.



Lo scorso febbraio, in occasione della Milano Fashion Week, nel corso di un cocktail party che ha visto la partecipazione di giornalisti e influencer italiane e internazionali, è stato presentata l’iniziativa “PINKO x Treedom”. In cosa consiste più precisamente? Come è nata questa collaborazione con il famoso sito web e quale sarà l’impegno della sua azienda?

PINKO è un’azienda molto sensibile a tutto quello che riguarda l’innovazione, a 360 gradi, e proprio in questo contesto di informazione e analisi ho avuto modo di scoprire il progetto Treedom, l’unico sito web al mondo che consente all’utente, attraverso un semplice click, di piantare un albero e monitorarne la crescita. Ne sono stato fin da subito molto colpito. Non solo per l’impatto che può avere a livello ambientale, ma anche per il suo potere di sensibilizzare efficacemente le persone. “PINKO x Treedom” è un progetto molto ambizioso: l’obiettivo è quello di dare vita nel 2018 in Kenya alla PINKO Forest, una piantagione di circa diecimila alberi da frutto tra mango, banani, macadamia, ciliegi africani e avocado. La foresta non avrà una ricaduta positiva solo a livello ambientale, ma servirà anche a sostenere la popolazione del luogo, impegnata direttamente nella cura delle piante e nella raccolta dei frutti, con cui potrà soddisfare i bisogni primari della propria comunità e creare una micro-economia locale. Verranno coinvolti quasi 350 contadini su un territorio di 220 ettari, che equivalgono a circa 300 campi da calcio. La foresta sarà in grado di assorbire 4mila tonnellate di anidride carbonica. Per ogni T-shirt “PINKO x Treedom” acquistata, verrà piantato un albero nella PINKO Forest. Siamo molto attenti alla sostenibilità etica e ambientale.