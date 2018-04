Marianna Di Tommaso. Borse colorate che raccontano il Messico Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 3 di 21 Ufficio stampa 4 di 21 Ufficio stampa 5 di 21 Ufficio stampa 6 di 21 Ufficio stampa 7 di 21 Ufficio stampa 8 di 21 Ufficio stampa 9 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le shopper firmate Amor y Mezcal riconducono immediatamente il pensiero alle solide e capienti sporte dei mercati, impreziosite da quelle fasce di colore in tinte calde ed accese, tipiche dei tessuti sudamericani.

Trame dal sapore vivo ed avvolgente, realizzate dalle mani esperte delle sarte messicane, secondo i canoni della secolare tradizione manifatturiera dell’entroterra del Paese. La materia prima è quella tipicamente utilizzata in loco, leggera e maneggevole, destinata a resistere nel tempo.

Dalla sapiente fusione tra folclore e creatività nascono pezzi unici ed originali, che raccontano con ammirazione ed entusiasmo la storia di un popolo, in un mix armonioso tra le antiche tradizioni e la modernità del design.



Chi è Marianna Di Tommaso? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata a Gaeta e ho vissuto in Campania fino a 18 anni. Mi sono poi trasferita a Milano dove ho frequentato l’Università Cattolica. Prima di laurearmi era necessario che facessi un tirocinio, capitai in Class CNBC. Doveva essere uno stage di soli sei mesi, ci sono rimasta sei anni!



In Italia hai fatto la modella e la giornalista. Hai quindi abbandonato il “posto sicuro” per trasferirti a Miami e iniziare una nuova avventura…da dove è arrivata la spinta che ti ha portato a questo cambio radicale di vita?

In realtà non ho mai avuto un lavoro sicuro. Appartengo alla generazione degli stage non retribuiti e dei contratti a progetto. Ci sono persone che si sentono rassicurate e protette all’interno di una routine quotidiana standardizzata ed altre che invece soffocano: io faccio parte della seconda categoria. Per me scoperta e cambiamento sono il sale della vita.



Da dove deriva la tua passione per la moda?

La mia è più una passione per gli usi e i costumi, per la storia e le tradizioni di un Paese. Concepisco la moda come uno strumento per divulgare la cultura popolare radicata nelle diverse civiltà, espandendone la portata oltre i propri confini naturali.



Quando e come è nata l’idea di creare il tuo brand?

Durante il mio primo viaggio in Messico. Sono rimasta subito affascinata dai colori, dalla pura artigianalità e dalle credenze di quel popolo…avrei voluto farne un pacchetto e portarlo via con me, come si fa con un souvenir, invece ho scritto una storia: Amor y Mezcal.



Come mai hai scelto di non utilizzare il tuo nome per firmare le tue creazioni? Perché Amor y Mezcal? Che cosa significa?

Il Mezcal è un distillato simile alla Tequila derivato dalla piante dell’agave, molto popolare in Messico. Si dice: “Para todo bien Mezcal, para todo mal tambien” (“Se va tutto bene beviti un Mezcal, ma anche se va tutto male”). In un’epoca in cui tutto corre sempre più veloce, in Messico puoi ancora concederti il lusso di fare le cose piano piano ed essere felice. Oggi essere rivoluzionari vuol dire rallentare. I messicani sono così, affrontano la vita con leggerezza e sempre con il sorriso. “Amor” perché l’amore è l’energia che muove tutto.



Come mai le borse?

Non ho mai capito perché noi donne impazziamo per le borse, so solo che rappresentano una delle nostre più grandi ed irresistibili tentazioni!



Quali sono gli elementi fondamentali che contraddistinguono le tue collezioni?

Il colore, i materiali e il pieno rispetto delle tradizioni popolari messicane.