"Grazia" compie 80 anni e festeggia con un numero dedicato ai giovani

“Siamo giovani, curiosi, cosmopoliti dal 1938. Mai abbiamo perso la fede nel potere della carta stampata”, ha dichiarato il direttore Silvia Grilli . “Mai abbiamo pensato che internet e i social media potessero essere i nostri avversari, anzi abbiamo sempre creduto che insieme, stampa e web, possano raggiungere obiettivi più grandi attraversando le generazioni. La forza di Grazia è il riuscire a passare di madri in figlie, di padri in figli, aggiungendo freschezza e rinascendo ogni settimana, ogni giorno, ogni istante”, ha concluso Grilli . Ecco quindi arrivare in edicola un numero di Grazia interamente dedicato alle generazioni Y e Z , quelle nate tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi del 2000: ragazzi sempre connessi , senza frontiere, che considerano la diversità un punto di forza. Come le giovani firme di questo numero, che si apre con un’ intervista a Francesca Michielin e ospita i contributi di Aurora Ramazzotti ; Valentina Ferragni , fashion influencer sorella di Chiara; Benji&Fede ; Sofia Goggia , campionessa italiana di sci; la blogger danese Sophia Roe ; la youtuber Sofia Viscardi ; la it-girl Luna Bonaccorsi . Più un dietro le quinte con tutti i ballerini di Amici di Maria De Filippi vestiti e ritratti dalla redazione di Grazia. Nella sezione moda le lettrici troveranno le tendenze di stile delle fashion influencer e it- girl e nelle pagine dedicate alla bellezza le tendenze beauty che piacciono alle nuove generazioni: maschere frizzanti , capelli rosa , manicure di cristalli, discipline fitness che mixano specialità diverse e molto altro ancora.

Young since 1938 ("Giovane dal 1938"), con l’8 rovesciato come il simbolo dell’infinito, è lo slogan scelto per celebrare gli 80 anni di Grazia. Un brand iconico, cross generazionale, tutto italiano allo stesso tempo cosmopolita con 24 edizioni nel mondo.



Per celebrare questo importante anniversario verranno organizzati una serie di eventi che coinvolgeranno le affezionate lettrici, le celebrities, il mondo fashion e beauty che ruota attorno al magazine e i clienti pubblicitari che credono da sempre in questo storico brand.



Il primo evento per iniziare i festeggiamenti vedrà la cantautrice Francesca Michielin - classe 1995 - protagonista di un esclusivo showcase: inaugurerà infatti la serata dal titolo The Millennials’ Night, giovedì 11 gennaio, alla vigilia dell’uscita del suo nuovo album “2640”.