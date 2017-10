Zoo in casa nel Milanese: 68 animali segregati tra escrementi e rifiuti

La casa "zoo" - Un vero e proprio zoo abusivo, insomma. Uno zoo fatiscente: letti trasformati in mangiatoie, lettiere ricolme di deiezioni e urine, cibo avariato, rifiuti ovunque e odore nauseabondo. Come si legge nella relazione della polizia giudiziaria, gli animali si trovavano in una situazione di "pesantissimo degrado" e il letto a due piazze era diventato "la mangiatoia dei gatti che vivevano in promiscuità con i cani". Altri quattro felini erano, invece, rinchiusi in bagno, dove avevano uno "spazio di movimento particolarmente ridotto. I sanitari e tutti gli arredamenti presenti erano sudici e completamente ricoperti di escrementi". Non solo. In cucina c'erano "dieci cani e quattro pappagalli, nelle stesse condizioni psicofisiche degli altri animali". Alcuni animali, oltre a essere ovviamente "sporchi", erano anche "molto spaventati" per via del maltrattamento. Le due capre, invece, di notte venivano rinchiuse in un "box/cantina", mentre di giorno stavano in una gabbia.



Ad allertare la polizia giudiziaria è stata una vicina di casa, a cui la donna aveva chiesto di prendersi cura dei suoi piccoli amici mentre si trovava ricoverata in ospedale. Da qui, il pm di Milano Maria Letizia Mocciaro ha deciso di aprire un'inchiesta. Ora gli animali maltrattati sono stati messi al sicuro, in strutture idonee alla loro cura, in attesa di un nuovo padrone.