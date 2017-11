"Io purtroppo le immagini le ho viste prima di voi, mi hanno arrecato un dolore enorme perché sono i nostri bambini. Se avessimo saputo che le cose stavano così non saremmo stati in silenzio. Io in primis". A Mattino Cinque parla Ferdinanda Chiarello, preside dell’Istituto Comprensivo "Bernardino Lanino" di cui fa parte anche la Scuola dell’Infanzia "KORCZAK", l’asilo dove tre maestre sono state arrestate per maltrattamenti su bambini tra i tre e cinque anni. La preside spiega che la struttura della scuola a "L" ha fatto sì che gli orrori di quell’aula non fossero percepiti da nessuno. "L’aula in questione era dismessa rispetto alle altre. Non si sentivano le urla, ma mai nessun sospetto è nato. Nessun genitore ci ha mai segnalato nulla".