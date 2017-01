24 gennaio 2017 07:49 Violenza sulle donne: su Facebook i gruppi che istigano allo stupro La denuncia di Arianna Drago che, insieme a molti altri utenti, ha segnalato al social network e alle istituzioni il caso dei gruppi di uomini che rubano le foto di ignare signore. Si è mossa pure Laura Boldrini

La violenza contro le donne ha tante forme e quella verbale ha trovato su Facebook uno strumento di propaganda veloce ed efficace: sul social network sono nati e vivono indisturbati diversi gruppi privati in cui uomini dall'ego ipertrofico e dal lessico sboccato, pubblicano foto rubate a ignare ragazze e le commentano in modo irriguardoso, istigando persino allo stupro.

Il fenomeno pare molto diffuso e ha almeno tre aspetti preoccupanti: le immagini oggetto di offesa appartengono a giovani donne che sono del tutto ignare di essere finite in tali gruppi. Studentesse, lavoratrici, persino minorenni che diventano il target di allusioni e commenti volgari e la cui unica colpa è avere pubblicato sui propri profili immagini in cui vengono ritratte in momenti di vita privata del tutto ordinari.



Il tono dei commenti è poi assolutamente inaccettabile: fantasie erotiche esplicite, commenti in cui si paventano umiliazioni sessuali e fisiche di ogni genere, epiteti oltraggiosi.



Infine la mancata censura da parte di Facebook. Spesso infatti, nonostante le segnalazioni di diversi utenti, i contenuti non vengono bloccati dal social network perché le immagini non sono lette dal sistema automatico di rilevamento come pornografiche.



Ad accendere i riflettori su questa vicenda è stata in questi giorni Arianna Drago, una giovane informatica che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un lungo appello che cominciava così:



"Oggi ho formalmente rotto il silenzio sull’esistenza di gruppi su Facebook che raccolgono normalissime foto di ragazze altrettanto normalissime, che le ritraggono in viso, o alla loro festa di laurea, o intente a fare shopping, rubate da utenti maniaci e messe alla mercé di uomini altrettanto maniaci, costellate di commenti che inneggiano allo stupro e all'umiliazione delle stesse. Alcuni di questi gruppi hanno anche più di 3000 iscritti l'uno, individui viscidi e violenti che spendono le loro vergognose adulazioni e minacce su donne ignare. Su questi gruppi alcune persone hanno riconosciuto loro conoscenti, parenti o fidanzate. Segnalare a facebook è inutile. Facebook e le sue policies sono incapaci di tutelare la violenza vera, quando invece battagliano e bannano “nomi finti” e “immagini politicamente scorrette” ".



Dopo il clamore suscitato dal post e l'intervento sull'argomento della presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, abbiamo intervistato Arianna Drago per ricostruire la vicenda e capire quale comportamento può tenere ogni utente Facebook per evitare casi di questo genere.

Come sei venuta a conoscenza di questi abusi?

Faccio una piccola premessa: non sono una vittima né conosco personalmente vittime coinvolte in questo caso di furto di fotografie ma nonostante questo mi è sembrato importante agire e denunciare quanto ho appreso da terze persone. Spesso siamo portati a intervenire solo quando vicende di questo tipo ci toccano ma non è il mio caso. Nella vita di tutti i giorni sono una consulente informatica ed è questo il motivo per il quale ho molta dimestichezza con il mondo virtuale. Tutto è nato dal fatto che una mia amica ha condiviso un post del blog "Maschio Beta" che descriveva già il fenomeno e chiedeva se qualcuno fosse esperto di denunce in questo ambito. Da quel momento ho letto quel sito e sono venuta a conoscenza del fatto che esistevano già circa 400 tra uomini e donne che si stavano attivando per scovare gruppi così offensivi e per sostenere le vittime.



Perché hai denunciato?

È inaccettabile che Facebook - piattaforma con 28 milioni di utenti solo in Italia e che dice a parole di voler combattere l’hate speech - usi poi la censura contro chi denuncia l'odio attraverso la pubblicazione di oscenità e violenza mentre non interviene nei confronti di chi lo mette in atto e se ne fa vanto. Sì, perché chi come me ha denunciato è stato bloccato da Facebook, mentre chi commette evidenti abusi contro le donne agisce indisturbato e non viene censurato in alcun modo. Mi sono resa conto che bisognava andare oltre la semplice presa di conoscenza del fenomeno. Di fatto però, la mi è stata una denuncia solo all'opinione pubblica: la polizia postale non può intervenire finché la denuncia non parte da una vittima. È per questo motivo che tutte le segnalazioni precedenti alla mia non avevano sortito molti effetti. A questo punto ho deciso di usare la mia popolarità sui social. Sapevo di essere seguita da tante persone, ma sinceramente non mi aspettavo questo polverone, anzi questa tempesta.



Come ti sei mossa?

Ho pubblicato un post lo scorso 12 gennaio e questo è diventato virale. A quel punto ho scritto una lettera alla presidente della Camera Laura Boldrini. Ho elencato le richieste e le indignazioni sia di uomini sia di donne e non credevo che lei mi avrebbe mai risposto. Invece mi ha fatto contattare tempestivamente dal suo staff e mi hanno aiutata pubblicando un suo appello online.