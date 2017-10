Violenza sui minori, dossier: +12% abusi in famiglia nel 2016

In termini generali, i minorenni vittime di violenze, non solo sessuali, nel 2016 sono stati 5.383: circa 15 ogni giorno. In sei casi su dieci si tratta di bambine: un dato che segna un preoccupante 6% in più rispetto all'anno precedente.



Rispetto al 2015 risultano invece in calo gli abusi sessuali ai danni di minori di 14 anni (-11%), dove però le vittime sono ancora 366 (per l'80% bambine), e la detenzione di materiale pedopornografico, che segna un decremento del 12% con 58 vittime (per il 76% femmine).



I dati delineano tuttavia un quadro terribile. Le rappresentano l'83% delle vittime di violenze sessuali aggravate, l'82% dei minori entrati nel giro della produzione di materiale pornografico e il 78% delle vittime di corruzione di minorenne, ossia bambine con meno di 14 anni forzate ad assistere ad atti sessuali. Degli omicidi volontari (più che raddoppiati in un anno, da 13 a 21 minori vittime), il 62% era una bambina o una adolescente.



Terre des Hommes: "Coinvolgere istituzioni e ragazzi" - "L'Osservatorio Indifesa conferma che nel nostro Paese c'è bisogno di un cambiamento radicale nella prevenzione della violenza contro le bambine", ha dichiarato Raffaele K. Salinari, presidente di Terre des Hommes. "Serve un impegno sempre maggiore del governo per trovare fondi per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, ma diventa sempre più importante anche costituire alleanze ampie che coinvolgano, oltre alle istituzioni, anche i ragazzi e le ragazze stesse".