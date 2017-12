Vercelli: botte all’asilo, parla una mamma: “La maestra ha aggredito verbalmente anche me”

Schiaffi e botte ai bimbi in un asilo di Vercelli: arrestate tre maestre. A Pomeriggio Cinque parla Antonietta la mamma di uno dei piccoli maltrattati nella scuola Korczak che è stato trasferito prima dell’avvio ufficiale della denuncia: “Mio figlio mi ha raccontato che la maestra Carmela l’aveva picchiato e quando sono andata da lei per chiedere delucidazioni lei mi ha aggredito verbalmente, anche in maniera pesante. Mi ha urlato contro dicendo che sia io che mio marito l’avremo pagata per questa voce che stavamo mettendo in giro. Allora io ho deciso di ritirare mio figlio da quella scuola e sono andata dalla preside”.



Insieme a lei anche altri genitori i cui figli sono stati vittime dell’asilo dell’orrore: “Mia figlia di 4 anni è in quel video – afferma un’altra mamma – si sente chiaramente che la maestra la incita a dare uno schiaffo a un altro bambino”.