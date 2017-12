Schiaffi e botte ai bimbi in un asilo di Vercelli: arrestate tre maestre. A Mattino Cinque parla Francesco, il papà di uno dei piccoli maltrattati nella scuola Korczak: “Io e mia moglie ci siamo accorti che qualcosa non andava con nostro figlio, ma non riuscivamo a capire cosa, poi siamo andati dai carabinieri a fare la denuncia ma sono passati un paio di mesi prima che l’accettassero, nel frattempo sono stati ritirati altri bambini dalla scuola e la dirigente dice che non ne sapeva nulla, ma in realtà sapeva tutto”.



“Mia moglie ha visto qualcosa: un bimbo problematico tirato per i capelli e quando la dirigente dice che l’aula era la più lontana dell’istituto, mente perchè vi assicuro che c’è gente che sentiva le urla fuori dalla strada. Sinceramente trovo assurdo che la dirigente non ne sapesse nulla”, ha aggiunto l’uomo sostenendo che ora suo figlio dovrà seguire un periodo di riabilitazione psicologica per riprendersi dalle violenze avvenute in quell’aula.