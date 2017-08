Vicenza, marito scopre la moglie con l'amica: rissa con botte e coltellate

Torna a casa in anticipo e scopre la moglie in atteggiamenti intimi... con un'amica. E scoppia il putiferio. E' accaduto a Valdagno , nel Vicentino. Secondo quanto riporta il "Gazzettino", l'uomo, trovatosi di fronte alla scena, ha iniziato a schiaffeggiare entrambe le donne, ma l'amica della moglie ha reagito estrando un coltellino e colpendolo al torace un paio di volte. Abbastanza per frenarne la furia. La rissa è così finita con un giro all'ospedale.

Il 33enne di Valdagno la tresca della moglie non l'aveva considerata. Men che meno in versione omosessuale. Da indiscrezioni pare che il ménage dei due non stesse attraversando un bel periodo. E che lei quindi si fosse gettata tra le braccia dell'amica.



In tutto quello che è successo l'amica è l'unica persona denunciata: dovrà infatti rispondere di lesioni personali ma non è escluso che nei prossimi giorni possano essere presentate querele di parte.