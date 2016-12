Vicenza, il benzinaio Stacchio: penso ai figli del bandito

Confessa di essere disorientato, in uno stato di confusione totale e di malessere. "Penso ai figli di quell'uomo - è il suo sfogo - Mi fa male pensare a loro. A volte mi dico che ho fatto bene, poco dopo cado nello sconforto". Poche battute scambiate con un cronista del Corriere, a cui il benzinaio rivela che per lui "è imbarazzante avere una scorta. Io francamente non temo reazioni - dice - penso che i parenti della vittima abbiano capito perché ho sparato e che non volevo uccidere quell'uomo".



E ancora "non sono un divo, non sono un politico, non vorrei essere strumentalizzato. Lasciatemi al mio lavoro", è l'invito rivolto a tutti, giornalisti, politici, autorità. "E' giusto che tutti dicano quel che pensano - conclude amaramente Stacchio - Se questo servirà a portare più sicurezza dei paesini va bene, ma io non sono un esempio".