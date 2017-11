Verona, la 15enne esclusa dal concorso perché nera: "Non smetto di cantare"

Continua a suscitare indignazione l'episodio che ha visto protagonista Dora, una 15enne nata da genitori ghanesi giunti in Italia trent'anni fa e cresciuta a Verona, che ha provato a iscriversi al concorso canoro Canta Verona Festival, ma si è sentita rispondere un secco "no" dall'organizzazione "perché italiani si nasce, non si diventa". "Non hanno capito che è la cultura a rendere italiani non il colore della pelle" dichiara la ragazza.