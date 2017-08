Turisti si tuffano da ponte di Calatrava, polemica a Venezia: sono sei ragazzi belgi

Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 1 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 2 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 3 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 4 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 5 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 6 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 7 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 8 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 9 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava 10 di 10 Ansa Ansa Venezia, turisti si tuffano dal ponte di Calatrava leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo il tuffo il gruppo, probabilmente anche sotto l'effetto di alcol, esulta rumorosamente, come si trattasse di una impresa sportiva. Immediate le polemiche via Web. "Ancora una volta la nostra città - scrive un veneziano - è utilizzata come una piscina in modo incosciente e pericoloso. E se fosse passata una barca come lo scorso anno a Rialto?".



Altri se la prendono con chi dovrebbe sorvegliare la città. "Possibile - viene sottolineato - che con tutte le forze di polizia che circolano a Venezia non ve ne sia una in zona che si accorga di questo degrado?". Ma i vigili urbani, in collaborazione con la polizia, non sono rimasti a guardare e infatti hanno immediatamente identificato i ragazzi e li hanno denunciati.