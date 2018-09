Treviso, in una scuola spostati tre bambini no-vax per far posto a compagno immunodepresso

In una scuola di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, tre bambini non vaccinati di una prima classe elementare sono stati trasferiti di sezione per far posto ad un altro bambino immunodepresso, quindi a rischio. I genitori dei tre bambini non ci stanno e chiedono spiegazioni, ma la scuola dice di aver avvisato per tempo dello spostamento, in modo che le classi fossero rimodulate prima dell’inizio delle lezioni.