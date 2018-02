Scuola scritta con la "q", licenziata maestra nel Veneziano

Strafalcioni enormi, gravi errori ortografici come "scuola" scritta con la "q" o le "doppie" sbagliate. Per questo una maestra di Santa Maria di Sala (Venezia) è stata licenziata. Erano stati i genitori dei bambini a segnalare l'inadeguatezza della docente alla preside, arrivando anche a non mandare i figli a scuola per protesta. Il tribunale ha confermato il licenziamento e respinto la domanda con cui l'insegnante chiedeva il trasferimento.