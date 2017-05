Samsung non vìola brevetto italiano, dissequestrati cellulari nel Vicentino

La vicenda ricordava molto Davide contro Golia, dove il Davide era in questo caso era le Edico, piccola azienda italiana, che accusava il Golia, Samsung, di avergli rubato un brevetto. Con questa accusa era riuscita a far sequestrare telefonini e tablet. Peccato che ora Golia si sia "svegliato" e ha ottenuto il riconoscimento da parte del tribunale delle proprie ragioni. E ora si prospetta una contro denuncia.

A segnalare il caso è la stessa Samsung la quale comunica che "il Tribunale di Milano, nella persona del Presidente della Sezione Specializzata, dott. Claudio Marangoni, ha provveduto sul ricorso cautelare presentato da Samsung a seguito dei vari sequestri eseguiti su richiesta di Edico S.r.l. nella zona di Vicenza e in altre parti d'Italia. L'ordinanza del Tribunale di Milano accoglie le tesi di Samsung, riconoscendo che gli smartphones ed i tablets commercializzati dalla società non violano in alcun modo il brevetto EP '693 di titolarità di Edico Srl. Segnaliamo inoltre che tale brevetto è oggi scaduto e che Samsung ha già richiesto il risarcimento di tutti i danni, anche di immagine, subiti". Edico chiedeva 60 milioni di euro di danni, Samsung ancora non ha quantificato la propria richiesta ma sicuramente non ci andrà di fioretto.