Padova, anziani ricattano le badanti: sesso in cambio di lavoro

Sesso in cambio di lavoro: questo il ricatto che diversi anziani e uomini di mezza età del Padovano avrebbero rivolto alle proprie badanti . La denuncia è partita dall'associazione Progetto donna oggi, che si occupa di assistere donne e famiglie in situazioni di disagio. Diverse giovani, quasi tutte rumene ma anche qualcuna italiana, si sono rivolte a questo centro per chiedere aiuto di fronte a queste forme di prevaricazione.

Il ricatto - C'è anche chi sarebbe arrivato a minacciare la propria badante di venir licenziata, se assunte, o non riconfermate, se in prova. Quindi, secondo quanto riporta Il Gazzettino, diverse di loro sarebbero rimaste coinvolte in questi ricatti dagli strascichi molto pesanti soprattutto dal punto di vista psicologico. Anche nei casi in cui non si è arrivato a tanto, diverse badanti sarebbero state oggetto di allusioni, avances, palpeggiamenti e anche veri e propri approcci sessuali.



La dinamica - Chi non cerca solo assistenza professionale spesso scrive inserzioni sui giornali o sul web e più difficilmente, vista la richiesta che cela, si affida al passaparola. Le donne che rispondono agli annunci di lavoro, si possono così trovare a dover fronteggiare pressioni e ricatti erotici.



L'altra faccia della medaglia - Accanto a queste storie di ricatti, ce ne sono altre in cui i ruoli appaiono invertiti e gli anziani diventano vittime insieme alle proprie famiglie. E' il caso di maltrattamenti, furti nelle abitazioni e matrimoni con badanti molto più giovani.