Palermo, sgominata la banda delle ville: usavano colf e badanti come basiste

E' di 14 arresti il bilancio dell'operazione della Polizia di Stato di Palermo che ha sgominato una pericolosa banda di rumeni, specializzata in furti in ville e appartamenti. Oltre agli arresti, la Squadra Mobile ha effettuato decine di perquisizioni domiciliari anche nei confronti di altri indagati e di alcuni ricettatori. I "basisti" erano donne assunte come badanti dalle vittime dei colpi.

Gli obiettivi della banda erano principalmente ville isolate ma, in molti casi, venivano presi di mira anche appartamenti indicati da donne rumene impiegate come badanti o colf in quelle stesse abitazioni.



Nucleo della banda era costituito da rumeni residenti nei quartieri di Ballarò e Borgo Vecchio. Il valore della refurtiva sottratta nel corso dei furti perpetrati negli ultimi mesi è di svariate centinaia di migliaia di euro. Era tale la spregiudicatezza della banda da non farsi alcuno scrupolo nel colpire anche abitazioni di disabili, in alcuni casi costretti a letto, assistiti ovviamente da badanti connazionali, chiaramente complici dei malviventi.