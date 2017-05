Finta badante per derubare gli anziani: tre arresti a Roma

La 40enne dominicana, che era già agli arresti in carcere, individuava le vittime rispondendo agli annunci su Internet per la ricerca di una badante, e dava loro appuntamento approfittando dei permessi per recarsi al Sert. Una volta ottenuto l'incarico, somministrava di nascosto agli anziani benzodiazepine, una sostanza tranquillante, versandola in una bevanda; una volta che le vittime si addormentavano, rubava bancomat e carte di credito e li forniva ai due complici.



Questi ultimi, che attendevano nelle vicinanze, erano quindi incaricati di prelevare denaro agli sportelli Bancomat e di acquistare beni con le carte di credito rubate.



Le indagini sono partite dalla denuncia di un anziano romano trovato in casa privo di sensi dai figli e soccorso dal 118. Una volta uscito dall'ospedale, l'uomo ha raccontato nei dettagli ai carabinieri quello che gli era accaduto, specificando l'utilizzo delle sue carte di credito presso alcuni sportelli bancomat e presso alcuni centri commerciali della zona.