Padova, 41enne tenta di abortire: respinta da 23 ospedali, verifiche Nas

Giulia (nome di fantasia), racconta a Il Gazzettino: all'ospedale di Padova, la sua città, le dicono che non c'è posto, gli obiettori sono numerosissimi e le consigliano di rivolgersi altrove. Giulia tenta con i nosocomi di provincia. 2Ho chiamato Camposampiero ma qui mi hanno rimandato a Cittadella dove hanno detto che per competenza loro non possono, poi Schiavonia, Piove di Sacco. Ormai il tempo incalzava, per di più eravamo a ridosso delle festività di Natale e la cosa non aiutava".



Stremata, Giulia contatta 23 strutture ospedaliere. "Dopo aver provato con tutte quelle del Padovano, ho passato a tappeto il Vicentino e il Veneziano, compreso Chioggia e Portogruaro, quindi Rovigo, Verona. Ho tentato anche Trieste, Bolzano. Le risposte erano le più disparate: non ce la facciamo, siamo già al limite, non riusciamo a stare nei tempi, ci sono le vacanze, sono tutti obiettori".



Sempre più isolata e disperata, Giulia contatta la Cgil. "Solo loro mi hanno dato una mano a sbloccare la situazione, peraltro all'ospedale Padova, la prima struttura dove mi avevano detto che non c'era posto". A gennaio la svolta, Giulia abortisce poco prima dello scadere dei fatidici novanta giorni. In bocca le rimane una grande amarezza, nella mente una sofferenza e un' incertezza impresse a fuoco. "Non dimenticherò mai la mancanza di professionalità e di umanità che ho vissuto sulla mia pelle".



Verifiche dei Nas - I carabinieri dei Nas cercheranno di accertare le motivazioni e le circostanze per cui in così tante strutture della Sanità del Nord Est non sarebbe stato garantito regolarmente il diritto previsto dalla legge 194.