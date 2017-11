Jesolo, magrebino si getta dal tetto dopo una lite familiare: è grave

Picchia la moglie, che chiama i carabinieri. E al loro arrivo l'uomo, un immigrato magrebino di 40 anni, prima si barrica in casa, a Jesolo (Venezia) e poi va sul tetto. Rimane lassù per ore, minacciando di suicidarsi e poi si butta davvero, cadendo da un'altezza di circa dieci metri. L'uomo è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.