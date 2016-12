Cade dalle scale e muore durante il cesareo: non ce la fa neanche il bimbo

Natale di dolore a Sarego, piccolo comune nel Vicentino: una dottoressa 34enne incinta all'ottavo mese, Anna Massignan, è morta durante il parto cesareo praticato d'urgenza in seguito a una caduta sulle scale di casa . Il piccolo Leonardo, nato vivo, è sopravvissuto per poco più di due giorni alla madre, prima di spirare anche lui per complicanze legate all'intervent o .

La donna era stata ricoverata la sera del 23 dicembre all'ospedale di San Bonifacio, in provincia di Verona, e dimessa la mattina dopo senza che fossero state riscontrate particolari complicazioni. Una volta a casa, tuttavia, aveva cominciato ad accusare dolori e febbre alta ed era dunque tornata in ospedale, dove la situazione è precipitata. La dottoressa è morta per un'emorragia interna mentre i colleghi le praticavano il cesareo.



Fin da subito, nonostante le manovre rianimatorie, sono apparse disperate anche le condizioni del piccolo, che il padre ha voluto far subito battezzare con il nome di Leonardo. Il bimbo è morto intorno alle 23.30 di sabato 26 dicembre. L'ospedale ha avviato le indagini interne.