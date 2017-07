Belluno, cameriere di un hotel contagiato dal morbillo: a rischio 250 ospiti

Un giovane cameriere di Pesaro è stato ricoverato per morbillo a Belluno . Nell'hotel in cui lavora, a San Martino di Castrozza , erano presenti 250 ospiti che potrebbero essere entrati in contatto con lui. La notizia è stata comunicata dalla Asl di Belluno al ministero della Salute. Due giorni fa un allarme simile era scattato in due hotel del Salernitano.

Il paziente, un italiano poco più che 30enne, è stato ricoverato all'ospedale di Belluno quattro giorni fa e, secondo fonti sanitarie, è in buone condizioni, al punto che potrebbe essere dimesso a breve. Quando è giunto al nosocomio presentava un forte stato febbrile, astenia e la classica eruzione cutanea provocata dal morbillo, malattia poi effettivamente diagnosticata al cameriere, ricoverato nel reparto malattie infettive.



Intanto dagli Usa arriva un nuovo avviso rivolto a chi vuole recarsi in Europa perché si attuino tutte le misure preventive contro il morbillo. Tra i Paesi a rischio segnalati dalle autorità americane ci sono Italia, Belgio, Francia, Germania e Romania. I Centri per il controllo delle malattie di Atlanta hanno lanciato un nuovo avvertimento, in vista delle vacanze estive, in cui ricordano a chi si reca in Europa di proteggersi da questa malattia infettiva vaccinandosi. Da gennaio 2016 sono 14mila i casi di morbillo segnalati in Europa e 35 le persone morte l'anno scorso.