Nuova denuncia di violenza su Facebook

foto Dal Web Correlati Silvia Chizio, la modella che denuncia le violenze su Facebook 13:16 - Come per il caso Di Cataldo, ancora su Facebook si denuncia una storia di violenza che necessita comunque di essere accertata. A denunciare pubblicamente sul social network il marito è una modella: Silvia Chizio, top trevigiana e mamma trentenne, che ha calcato la passerella di Miss Italia nel 2007. Sul suo profilo pubblico di Facebook ha pubblicato alcuni post che raccontano una vita di terrore, fatta di episodi di (presunta) violenza subita. - Come per il caso Di Cataldo, ancora su Facebook si denuncia una storia di violenza che necessita comunque di essere accertata. A denunciare pubblicamente sul social network il marito è una modella: Silvia Chizio, top trevigiana e mamma trentenne, che ha calcato la passerella di Miss Italia nel 2007. Sul suo profilo pubblico di Facebook ha pubblicato alcuni post che raccontano una vita di terrore, fatta di episodi di (presunta) violenza subita.

Riporta La Stampa: "Ero sposata, incinta di sei mesi con una gravidanza a rischio quando è successo la prima volta. Stanca dei suoi viaggi di piacere in Russia e della mia solitudine quotidiana ho detto basta. Per questo sono stata ferocemente picchiata e presa a calci". Stando a quanto lei stessa racconta, "la querela per lesioni gravi è partita dall’ospedale. Ma io poi per paura ho ritrattato tutto. Lui prometteva di farsi curare, di cambiare, ma questo è stato solo il primo episodio di una lunga serie di violenze".



I suoi post stanno scatenando reazioni di orrore, sdegno e sostegno alla giovane mamma da parte di chi commenta. Ma la vita reale è altra cosa, e l’ex marito, imprenditore 40enne, ha smentito tutto. Non su Facebook, ma tramite il suo avvocato: "Questa reazione è fatta solo per screditare la figura del mio cliente – afferma l’avvocato Paola Tavani intervistata dal Gazzettino Nordest, in nome e per conto del marito della starlette trevigiana -, che si riserva di valutare se vi sono estremi penali nelle dichiarazioni pubblicate su Facebook dalla signora Chizio".